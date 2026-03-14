إنتر: احتجاجات شديدة على التلامس بين سليمانا ودومفريس في هدف كرستوفيتش. ماريلي: "الهدف صحيح"

جدل كبير في سان سيرو حول هدف التعادل الذي سجله أتالانتا على أرض إنتر، وهو نتيجة قد تعيد فتح المنافسة على اللقب: تحت المجهر، تلامس بين سليمانا ودومفريس مهد الطريق للغاني للتسديد، ثم سدد كرستوفيتش الكرة في المرمى بعد أن أبعدها سومر.

الواقعة - حدث كل شيء في الدقيقة 82: أرسل زاباكوستا تمريرة طويلة إلى اللاعب الجبل الأسود الذي مرر الكرة إلى الخلف معتمدًا على انطلاق سليمانا، الذي كان متأخرًا بعض الشيء عن دومفريس. يتصادم اللاعبان، ويضع الغاني يده على ظهر الهولندي، وربما يكون هناك أيضًا تلامس طفيف بين أقدام اللاعبين اليمنى، والحقيقة أن دومفريس ينزلق بعد ذلك ويترك الكرة للخصم، الذي يسددها في تلك اللحظة، ليصدها سومر ويحرز كرستوفيتش الهدف. يبدو أن مانغانييلو يريد أن يصفر، لكنه لا يعاقب على التدخل.

الاحتجاجات - احتج لاعبو إنتر بشدة على مانغانييلو، الذي أشار إلى وسط الملعب لحظة دخول الكرة المرمى. وضع دومفريس يديه على وجهه وهو في حالة من عدم التصديق، واستغرقت مراجعة غاريغليو وشيففي في غرفة VAR وقتاً طويلاً، حيث استؤنفت المباراة بعد أكثر من 3 دقائق، وكان تشيفو الأكثر احتجاجاً: تلقى مدرب إنتر إنذاراً أولاً، ثم طُرد عند احتساب الهدف، وخرج وهو يصرخ "كانت مخالفة!".

تعليق ماريللي - هذا هو تعليق لوكا ماريللي على DAZN: "حادثة لا يوجد الكثير للنقاش حولها. الهدف جاء من تلامس لم يُحتسب بين سليمانا ودومفريس، وكان مانغانييلو بارعًا جدًا في ترك اللعب يستمر. لم يكن هناك تلامس في الجزء السفلي، أما التلامس في الجزء العلوي فهو يد موضوعة على ظهر دومفريس، لكنه ليس خطأ. يبدو أن دومفريس هو من سقط على الأرض، والهدف صحيح تمامًا".