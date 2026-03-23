من الصعب التفكير في المستقبل عندما يتطلب الحاضر أقصى ما يمكن من الطاقة الجسدية والعقلية، لكن في شارع التحرير، يتعين عليهم محاولة الفصل بين ضغوط اللحظة والتخطيط الضروري الذي يجب على أي نادٍ كبير المضي فيه من أجل بناء المستقبل، الذي يبدو أنه سيكون حافلاً بالتغييرات. هذه الفترة ليست من أسعد الأوقات، ففريق إنتر بقيادة تشيفو يتصدر الترتيب لكنه يفقد أرضيته أمام ميلان ونابولي. لم تجلب آخر مباراتين ضد أتالانتا وفيورنتينا سوى نقطتين، والآن سيقدم جدول المباريات تحديات معقدة وحاسمة مثل تلك ضد كومو وروما ولاتسيو وبولونيا. وقد اعترف مدرب النيرازوري نفسه، في المؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا - إنتر، بأن الفريق ليس في كامل لياقته البدنية. ولكن إلى جانب النقص البدني، هناك أيضًا نقص ذهني، وهي مشاكل معروفة لفريق تضرر بشدة من انتكاسات الموسم الماضي، وهي أيضًا نتيجة لانقسام في غرفة الملابس بسبب العديد من اللاعبين الذين سيغادرون في نهاية العام وأولئك الذين لم يعودوا يظهرون في إنتر.
ترجمه
إنتر: اجتماع في أوائل أبريل بين الملاك والإدارة وتشيفو حول سوق الانتقالات وتجديد العقود: آخر المستجدات
اجتماع مقرر
في هذا السياق الاستثنائي للغاية، سيحاول إنتر ميلان التخطيط لمستقبله، انطلاقاً من فرضية أنه سيتعين في نهاية العام مناقشة عقود الإدارة، نظراً لأنعقود أوسيليو وباتشين تنتهي في عام2027، على عكس ماروتا الذي تم تمديد عقده حتى عام 2030 عندما تولى منصب الرئيس. لكن قبل الصيف، يجب وضع الأسس، ولهذا السبب نظمت أوكتري سلسلة من الاجتماعات في شهر أبريل. ومن المقرر عقد الاجتماع مع الإدارة والطاقم الفني في الأيام الأولى من شهر أبريل، حيث ستجري في شارع فيالي ديلا ليبيرازيوني محادثة بين الإدارة والمدرب. وسيكون هذا هو الوقت المناسب لطرح المطالب المستقبلية والمشاريع ومفاوضات التجديد والاستراتيجيات الخاصة بعمليات الشراء والبيع.
اللقب يؤثر على القرارات
في شارع التحرير، إذن، حان وقت التخطيط، على الرغم من أن الموسم لا يزال أمامه الكثير ليقوله ويحسمه. لأن الفوز باللقب أو خسارته قد يغير الأمور، لا سيما إذا ضاع لقب بطل إيطاليا بعد أن كان الفريق قد حقق فارقاً كبيراً بلغ 10 نقاط عن ميلان و14 نقطة عن نابولي. ستكون الهزيمة مدمرة، والأعراض هي في النهاية إشارات يجب الانتباه إليها، لا سيما في مرحلة التخطيط. ولكن سيكون هناك وقت للتحديث لاحقاً، وفي حال الضرورة، لإعادة النظر والتصحيح أثناء المسار. في غضون ذلك، سيحاول إنتر أن يكون واقعياً إلى حد كبير، وفي هذا الصدد، قد تساعد الأيام الأولى من أبريل في توضيح الاتجاه.