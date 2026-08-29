قد يتجه ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، إلى توسيع محفظة أنديته لكرة القدم عقب تقارير ربطته بتقديم عرض للاستحواذ على نادي نانت الفرنسي. يعيش الفريق الفرنسي التاريخي حاليًا حالة من الفوضى الرياضية، حيث يقبع في قاع ترتيب "ليج 2" بعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى.
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إمبراطورية بيكهام تتوسع.. مالك إنتر ميامي يقود تحالفًا لشراء عملاق فرنسي
ارتباط بيكهام بالاستحواذ على نانت
قد يكون بيكهام بصدد توسيع إمبراطوريته الكروية بعد ظهوره كمشترٍ محتمل لنادي نانت الفرنسي العريق. وتزعم صحيفة "ويست فرانس" أن نجم مانشستر يونايتد السابق يشارك في تحالف يهدف إلى شراء النادي المتعثر. وتلقى نانت ثلاثة عروض استحواذ على الأقل، اثنان منها مصدرهما صناديق استثمارية مقرها بريطانيا. وأفادت التقارير أن المحادثات رفيعة المستوى شهدت تردد اسم المالك المشارك لإنتر ميامي في عدة مناسبات، في الوقت الذي يسعى فيه المالك الحالي فالديمار كيتا لبيع النادي.
- AFP
عملاق فرنسي تاريخي في أزمة رياضية
يمثل نانت فرصة استثمارية جذابة رغم مأزقه الحالي على أرض الملعب. يفتخر بطل "ليج 1" ثماني مرات بتاريخ غني في كرة القدم الفرنسية، مما يوفر مشروعًا يمتلك إمكانية استعادة المجد الماضي.
ومع ذلك، يعيش النادي حاليًا في حالة من التخبط الشديد عقب هبوطه من "ليج 1". ويجد "الكناري" أنفسهم في قاع ترتيب "ليج 2" بعد خسارتهم في جميع مبارياتهم الثلاث الافتتاحية في الدوري هذا الموسم.
وقد تزايد إحباط الجماهير تحت قيادة رجل الأعمال البولندي كيتا، الذي اشترى النادي في عام 2007. وإلى جانب نجله والرئيس التنفيذي للنادي فرانك، شهد كيتا هبوط الفريق مرتين وتعيين 24 مديرًا فنيًا خلال 19 عامًا.
بناء محفظة أندية كروية عالمية مبهرة
ستشكل خطوة الاستحواذ على نانت الحلقة الأحدث في محفظة ملكيات بيكهام الآخذة في التوسع. ويمتلك قائد منتخب إنجلترا السابق بالفعل حصصًا مؤثرة في ناديين منفصلين في أمريكا الشمالية وإنجلترا.
بدأ بيكهام رحلته في عالم الملكية بتفعيل خيار الاستحواذ على فريق توسعي في الدوري الأمريكي للمحترفين في فبراير 2014. وهو الحق الذي حصل عليه أساسًا كجزء من عقده الموقع مع لوس أنجلوس جالاكسي في عام 2007.
بعد ذلك، سجل إنتر ميامي ظهوره الرسمي الأول في الدوري الأمريكي في مارس 2020. كما استحوذ بيكهام على حصة تبلغ 10% في نادي سالفورد سيتي إلى جانب زملائه في "جيل 92" في يناير 2019، قبل أن يقود تحالف استحواذ جديد مع جاري نيفيل في مايو 2025.
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الخطوات التالية للاستحواذ المقترح على نانت
مع انفتاح كيتا الفعلي على البيع، من المتوقع أن تستمر المفاوضات في ظل تقديم المزايدين المنافسين لمقترحاتهم النهائية. وسيهدف بيكهام ومجموعته الاستثمارية إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل لضمان السيطرة على النادي الفرنسي. وإذا تمت الصفقة، ستنصب الأولوية الفورية على استقرار الأداء على أرض الملعب في "ليج 2". ويواجه الملاك الجدد المحتملون مهمة تصحيح مسار الفريق في بداية الموسم وإعادة بناء الهيكل طويل الأمد للنادي.
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