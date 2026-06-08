إلى متى سيصمت فيفا؟! .. هولندا في ورطة حقيقية قبل كأس العالم 2026 ودومفريس يجلب السخرية لريال مدريد أمام أوزباكستان

انتصار صعب للمنتخب الهولندي يقلق جماهيره قبل كأس العالم 2026، فبعد الخسارة أمام الجزائر بهدف في الدقيقة 86 قبل أيام قليلة، حقق الطواحين يوم الإثنين، الفوز أمام أوزباكستان بثنائية مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، وديًا ضمن الاستعدادات للحدث العالمي.

كتيبة المدرب رونالد كومان أحرزت هدفها الأول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول بفضل ضربة جزاء، سددها كودي جاكبو بنجاح.

واستقبل المنتخب الأوزباكي النقص العددي في صفوف هولندا بعد طرد البديل الذي نزل في الدقيقة 72 جوس تيل، بكارت أحمر مباشر تحصل عليه في الدقيقة 87، على إثر لمسة يد منعت انفرادًا صريحًا للخصم، لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 2+90 عن طريق إيجور سيرجييف من تسديدة قريبة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس البديل مارك فليكين.

الفوز جاء بفضل ضربة جزاء جديدة تحصل عليها المنتخب الهولندي في الدقيقة 8+90، سددها كودي جاكبو بنجاح.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز أحداث ودية المنتخب الهولندي ونظيره الأوزباكي..



