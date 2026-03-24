في رسالة رئيس شركة «إكسور» إلى المساهمين المرفقة بالتقرير المالي لعام 2025، قال: «تظل «إكسور» مالكة فخورة لنادي يوفنتوس، مواصلةً علاقة تمتد، عبر عائلتي، لأكثر من قرن. وقد مر النادي بفترة صعبة في السنوات الأخيرة، اتسمت بضغوط داخلية وخارجية أثرت حتماً على الأداء. لقد تحملنا مسؤولياتنا حيثما كان ذلك ضرورياً، ودعمنا النادي بحزم وعملنا عن كثب مع إدارته لإعادة الاستقرار وإعادة يوفنتوس إلى مسار بناء بعد حل قضاياه القانونية والتنظيمية".
إلكان: "الخسائر آخذة في الانخفاض، ويوفنتوس لا تستسلم أبداً. نحن ملتزمون بدعم النجاح الرياضي والمالي للنادي"
الأداء المستدام
"في هذا السياق، كان عام 2025 عامًا مكرسًا لوضع الأسس لأداء مستدام داخل الملعب وخارجه على حد سواء. وقد دعمنا النادي من خلال حصتنا النسبية في زيادة رأس المال التي بلغت قرابة 100 مليون يورو،كما أيدنا التغييرات الهامة التي طرأت على قيادته".
فريق الرجال والنساء
"على الصعيد الرياضي، قدم الفريق النسائي موسمًا استثنائيًا، حيث حقق الثنائية الوطنية بفوزه بلقب الدوري الإيطالي وبطولة كأس إيطاليا. وفي يناير 2026، فاز فريق يوفنتوس للسيدات أيضًا بكأس السوبر الإيطالي. كما بدأ الفريق الرجالي في إظهار تقدم ملحوظ بعد تعيين لوتشيانو سباليتي مدربًا له في أكتوبر الماضي. أضفى سباليتي طاقة جديدة على غرفة الملابس، وأعاد إحياء الرغبة والتصميم على الفوز".
ارتفاع الإيرادات
"خارج الملعب، تحسنت الأداء المالي بشكل ملحوظ. في عام 2025، ارتفعت إيرادات يوفنتوس بنسبة 34% على أساس سنوي، لتصل إلى 530 مليون يورو، مدفوعة بشكل رئيسي بعودة الفريق الرجالي إلى دوري أبطال أوروبا. ونتيجة لذلك، انخفضت خسارة النادي بنسبة 71% مقارنة بالعام السابق، لتستقر عند 58 مليون يورو، مع استمرار الشركة في مسيرتها نحو الاستدامة المالية. خلال العام، جدد النادي أيضًا شراكته مع أديداس حتى موسم 2036/2037 بقيمة إجمالية تبلغ 408 ملايين يورو، ومدد اتفاقية الرعاية على القميص مع جيب حتى يونيو 2028 مقابل 69 مليون يورو".
مشجعون ملتزمون بدعم النادي
"في مطلع عام 2026، مددت يوفنتوس أيضًا عقد اللاعب الواعد من الجيل الجديد كينان يلدز حتى عام 2030، مؤكدةً التزامنا بتنمية واستبقاء أفضل المواهب في النادي. ويعكس هذا النهج إيماننا الراسخ بنادي يوفنتوس. وتظل شركة إكزور مالكة فخورة للنادي، مواصلةً علاقة تمتد، من خلال عائلتي، لأكثر من قرن من الزمان. نحن ملتزمون تمامًا بدعم النجاح الرياضي والمالي ليوفنتوس، ونؤمن بأن مستقبلًا مشرقًا ينتظرنا".
"كما قال الأسطورة عمر سيفوري ذات مرة: "هنا يجب أن نكافح دائمًا، وعندما يبدو أن كل شيء قد ضاع، يجب أن نستمر في الإيمان: يوفنتوس لا تستسلم أبدًا".