في بيان مفصل، أكد مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) قد «أُقرّ من حيث الشكل وقُبل الاستئناف». ويحرم هذا الحكم التاريخي السنغال فعليًا من لقبها القاري الثاني الذي كان من المفترض أن تحصل عليه، ويكافئ البلد المضيف على مباراة انزلقت إلى الفوضى خلال الوقت الإضافي.

تعود جذور هذه القضية إلى لحظة ساخنة في وقت إضافي متأخر من المباراة، عندما سقط اللاعب المغربي إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء. وفي حين أشار الحكم في البداية بمواصلة اللعب، أدى مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) إلى احتساب ركلة جزاء لصالح البلد المضيف. وأثار ذلك رد فعل غاضب من مقاعد البدلاء السنغالية، حيث أمر المدرب بابي ثياو لاعبيه بالعودة إلى غرفة الملابس في احتجاج استمر لعدة دقائق.

ووجدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن "سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية". وبمغادرة الملعب، اعتُبر أن السنغال قد انتهكت اللوائح، مما أدى إلى الخسارة الإدارية بنتيجة 3-0. ويبطل هذا الحكم القرار السابق للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) ويؤكد أن الاحتجاج الذي قدمته المغرب قد تم تأييده بالكامل.