عاصفة رعدية قوية تضرب نيويورك وتجبر المنتخب الإسباني على إلغاء تدريبه الأخير قبل نهائي المونديال المرتقب ضد الأرجنتين، في حين تمثل هذه الأمطار الغزيرة طوق نجاة لإنقاذ المباراة من خطر الإلغاء وتخفيف أزمة تلوث الهواء الحادة.
إلغاء تدريب منتخب إسبانيا بسبب عاصفة نيويورك.. وحسم "تأجيل نهائي المونديال"!
عاصفة رعدية تعرقل استعدادات إسبانيا للنهائي
واجه المنتخب الإسباني عقبة غير متوقعة في طريق استعداده للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم ضد نظيره الأرجنتيني. ففي يوم السبت، ضربت عاصفة رعدية قوية مدينة نيويورك، مما أجبر بعثة الفريق على إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة التي كانت مقررة في منشأة تدريب نادي نيويورك ريد بولز.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها الذي أعده خوسيه فيليكس دياز، فإن الظروف الجوية السيئة منعت اللاعبين من النزول إلى أرض الملعب لأسباب تتعلق بالسلامة. وتفرض البروتوكولات المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية صرامة كبيرة في التعامل مع العواصف الرعدية، وهو ما يحتم الالتزام التام بتعليمات السلطات. هذا الإلغاء المفاجئ أربك الخطط التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب قبل مباراة الحسم.
- AFP
الأمطار تنقذ نهائي المونديال من الاختناق
على الرغم من تعقيد تحضيرات الإسبان، إلا أن هذه الأمطار الغزيرة المتساقطة جاءت بمثابة الحليف الأكبر لضمان إقامة المباراة النهائية في موعدها. فقد عانت نيويورك طوال الأيام الماضية من أزمة حادة في جودة الهواء بسبب الدخان الكثيف الناتج عن مئات حرائق الغابات في كندا.
وقد تسببت تلك الحرائق في رفع مستويات التلوث، حيث سجل مؤشر جودة الهواء أرقاماً خطيرة. لكن بفضل التحسن الجوي وهطول الأمطار، انخفض المؤشر بشكل ملحوظ من 264 نقطة ليهبط إلى 185 ثم 170، حتى استقر عند 124 نقطة، لتتراجع نسبة التلوث الجوي بأكثر من 50%. هذا الانخفاض أبعد شبح التأجيل الذي خيم على اللقاء الحاسم بسبب الجسيمات العالقة الضارة.
تحذيرات صحية صارمة في نيويورك
قبل هطول الأمطار المنقذة، كانت الأوضاع تنذر بكارثة صحية حقيقية دفعت السلطات للتحرك. فقد صدرت تحذيرات رسمية صارمة في الساعات الأولى من فجر الجمعة، حيث نص البيان الصادر على التالي: "الوضع ساء مقارنة بيوم أمس. يمكن لأي شخص أن يبدأ في الشعور بتأثيرات صحية، والتي قد تصبح خطيرة في حالة الفئات الحساسة".
وتكمن الخطورة في جسيمات (PM2.5) التي يمكنها الوصول إلى مجرى الدم، وهو ما دفع عمدة المدينة، زهران ممداني، لمناشدة السكان مسبقاً بقوله: "إن أمكن، ابقوا في مكان بارد مزود بمكيف هواء، وقللوا من وقتكم في الهواء الطلق، واشربوا الكثير من الماء". وقد تضمنت التدابير توزيع كمامات مجانية لضمان سلامة الجميع.
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الترقب يسود قبل صافرة البداية
مع تحسن جودة الهواء تدريجياً، تتجه الأنظار الآن نحو ملعب إيست رذرفورد الذي سيحتضن المواجهة التاريخية. ورغم التحديات المناخية والاضطرابات التي رافقت التدريبات الأخيرة، تبقى خارطة طريق المنتخبات ثابتة لخوض النهائي المنتظر يوم الأحد. وسيكون التحدي الأكبر أمام اللاعبين هو التأقلم السريع مع الأجواء المتغيرة وتقديم أداء يليق بختام العرس الكروي العالمي، وسط آمال بتلاشي أي طوارئ جوية جديدة.
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