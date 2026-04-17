بعد إقصاء برشلونة.. جريزمان: نسيت التعب.. ولن أكون عاطفيًا أمام ريال سوسييداد!
نهاية حلم للفرنسي
يقضي المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا حاليًا الأسابيع الستة الأخيرة من مسيرته في ملعب المتروبوليتانو، لكن جدول المباريات لا يزال حافلًا بالمواجهات الحاسمة.
ومع وجود لقب كأس الملك على المحك ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الأفق، يبدو جريزمان مصممًا على مغادرة العاصمة الإسبانية في ذروة إنجاز تاريخي.
وقال في مؤتمر المباراة القادمة: "أنا متحمس للغاية، ومتشوق، وسعيد. لا أعرف، أنا فقط سعيد للغاية لأنني سألعب في نهائي. أشعر أنني مستعد لمواجهة مباراة صعبة حيث سيتعين عليّ بذل قصارى جهدي على أرض الملعب".
كما أشار النجم المخضرم إلى أن الإثارة التي تسببها النجاحات الأخيرة لأتلتيكو مدريد قد أعطته دفعة معنوية: "الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يجعلك تنسى كل الجهد والتعب. أرى الناس واثقين جدًا وسعداء ومتحمسين للتدريب والمنافسة غدًا".
لحظات لا تُنسى تحت قيادة سيميوني
على الرغم من التركيز الشديد على انتقاله الوشيك إلى الولايات المتحدة، يؤكد جريزمان أنه لن يسمح لرواية "الرقصة الأخيرة" بأن تشتت انتباهه عن أدائه. ومع انتظار آرسنال في البطولة الأوروبية، يركز الفائز بكأس العالم ببساطة على أهمية هذه المناسبة في ملعب "لا كارتوخا".
وأكمل: "لا أفكر فيما إذا كانت هذه هي مباراتي الأخيرة أم لا، بل فقط في أنها مباراة مهمة للغاية. إنها مباراة نهائية لا يحظى سوى قلة قليلة من اللاعبين بفرصة خوضها. إنها فرحة هائلة ومصدر فخر. أريد فقط أن أكون هناك غدًا وأقدم الأداء الذي نتوقعه جميعًا".
ومع ذلك، اعترف بأنه يقدّر التفاعلات الأخيرة مع دييجو سيميوني: "أدرك ذلك عندما أكون على أرض الملعب، ألعب، وأستمتع بوقتي. أستمتع بكل رسالة من المدرب، وأستوعبها. ما نريده هو لعب المباريات".
احترام جذور نادي ريال سوسييداد
في تطور شاعري من تطورات القدر، تأتي المباراة النهائية المحلية الكبرى الأخيرة لجريزمان مع أتلتيكو في مواجهة النادي الذي أطلق مسيرته الاحترافية.
إن وجود ريال سوسييداد، الذي يقوده الآن بيليجرينو ماتارازو، حائلاً بين جريزمان والكأس، هو حقيقة يعترف الفرنسي بصعوبة استيعابها دون أن يغمره التأثر.
وقال: "أنا لا أفكر كثيراً، لأنني إذا فعلت ذلك سأصبح عاطفياً للغاية، وأنا لا أريد ذلك. أريد أن أكون في أفضل حالاتي للمباراة. أنا مدين لهم بالكثير؛ لقد فتحوا لي أبواباً لم تفتحها لي فرنسا. أنا مدين لهم بالكثير. إنها مباراة خاصة. لكنني لا أفكر كثيراً، أفكر فقط في اللعب وبذل قصارى جهدي".
كما أشاد بالتطور التكتيكي لفريقه السابق، مشيراً إلى: "منذ وصول المدرب الجديد، تغيروا كثيراً: اللعب السريع، التمريرات العميقة... أنا أستمتع حقاً بموسم جيديش؛ كنت قد رأيته من قبل في فالنسيا، والآن يبدو أنه يستمتع بوقته. إنه لاعب أساسي بالنسبة لهم".
رسالة أخيرة إلى مشجعي أتلتيكو
مع بدء العد التنازلي لانطلاق المباراة في إشبيلية، توقف جريزمان لحظة للتعبير عن امتنانه لمشجعي أتلتيكو الذين وقفوا إلى جانبه طوال فترتي لعبه بالنادي.
وأشاد بدور الجماهير في التقدم المذهل الذي حققه النادي طوال الموسم، لا سيما خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ضغوطًا من برشلونة.
واختتم كلماته: "شكراً لكم جميعاً على الدعم الذي قدمتموه لنا هذا العام، وما زلتم تقدمونه لنا. أنتم دائماً مصدر قوة لنا في الأوقات الصعبة. رأينا ذلك يوم الثلاثاء، عندما كان برشلونة يضغط علينا، كنتم هناك خلفنا، تدفعوننا إلى الأمام، إنها مباراة خاصة جداً للجماهير، ونأمل أن نتمكن من منحهم الفوز".
مع اقتراب موعد المباراة النهائية ليلة السبت، أصبح المسرح مهيئاً تماماً لأحد أعظم أيقونات أتلتيكو على الإطلاق لترسيخ إرثه.