بعد إقصاء برشلونة.. جريزمان: نسيت التعب.. ولن أكون عاطفيًا أمام ريال سوسييداد!

على الرغم من التركيز الشديد على انتقاله الوشيك إلى الولايات المتحدة، يؤكد جريزمان أنه لن يسمح لرواية "الرقصة الأخيرة" بأن تشتت انتباهه عن أدائه. ومع انتظار آرسنال في البطولة الأوروبية، يركز الفائز بكأس العالم ببساطة على أهمية هذه المناسبة في ملعب "لا كارتوخا".

وأكمل: "لا أفكر فيما إذا كانت هذه هي مباراتي الأخيرة أم لا، بل فقط في أنها مباراة مهمة للغاية. إنها مباراة نهائية لا يحظى سوى قلة قليلة من اللاعبين بفرصة خوضها. إنها فرحة هائلة ومصدر فخر. أريد فقط أن أكون هناك غدًا وأقدم الأداء الذي نتوقعه جميعًا".

ومع ذلك، اعترف بأنه يقدّر التفاعلات الأخيرة مع دييجو سيميوني: "أدرك ذلك عندما أكون على أرض الملعب، ألعب، وأستمتع بوقتي. أستمتع بكل رسالة من المدرب، وأستوعبها. ما نريده هو لعب المباريات".