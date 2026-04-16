وفقًا للصحفي الرياضي المعروف ديفيد أورنستين في بودكاست "ذا أثلتيك إف سي"، يعتزم بطل الدوري الإنجليزي الحالي الإبقاء على أرني سلوت حتى لو فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
هل يسير نائمًا نحو الإقالة؟ موقف ليفربول النهائي من إقالة سلوت لو فشل في التأهل لدوري الأبطال
سلوت مستمر في ليفربول
في الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التوتر في أنفيلد بالنسبة لسلوت. بعد خروج ليفربول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، كان الرأي السائد هو أن المدرب الهولندي قد يُقال من منصبه في نهاية هذا الموسم المخيب للآمال. وكتبت صحيفة «ديلي ميل» بعد هزيمة ليفربول 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أوائل أبريل: «سلوت يسير نائمًا نحو الإقالة».
ومع ذلك، وفقًا للصحفي ديفيد أورنستين، لا تزال إدارة النادي ملتزمة بخطتها طويلة الأمد لدعم سلوت، الذي يمتد عقده حتى عام 2027، بغض النظر عما إذا كان الموسم سينتهي في النهاية بإنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى.
لا يزال بإمكان ليفربول التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر المقعد الخامس الجديد الذي حصلت عليه الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن ترتيبه الحالي في المركز الخامس لا يتفوق إلا بأربع نقاط على تشيلسي الذي يحتل المركز السادس.
وتبدو المباريات المتبقية صعبة للغاية: ديربي ميرسيسايد يوم الأحد في إيفرتون، يليه كريستال بالاس على أرضه، ثم ثلاث مباريات حاسمة تتبع بعضها البعض بسرعة — خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد وأستون فيلا، مع زيارة من تشيلسي بينهما. وفي الجولة الأخيرة، يزور الفريق برينتفورد، الذي يحتل المركز السابع حالياً وربما لا يزال يطمح هو الآخر للتأهل إلى البطولات الأوروبية.
انتقادات عنيفة لسلوت
تولى سلوت مهام التدريب في ليفربول عام 2024، خلفًا لأسطورة النادي يورجن كلوب. وفي موسمه الأول، قاد الهولندي «الريدز» إلى لقب الدوري، وبدأ الموسم الثاني بشكل واعد بخمس انتصارات متتالية في الدوري.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت مستويات الفريق، وسرعان ما تلاشت الآمال في الاحتفاظ بلقب البريميرليج. وكان ليفربول قد خرج بالفعل من كأس الاتحاد الإنجليزي في مرحلة مبكرة، كما خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر سيتي، لتبقى فرصته الأخيرة في الفوز بلقب في دوري أبطال أوروبا.
لكن في ربع النهائي ضد باريس سان جيرمان، انتهت الحملة كما كان متوقعاً بهزيمتين بنتيجة 2-0، وبعد مباراة الإياب يوم الثلاثاء، واجه سلوت انتقادات بسبب قراره الخاص بتشكيلة الفريق. فالمفاجأة كانت إشراكه للمهاجم ألكسندر إيزاك، الذي عاد مؤخراً فقط من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، بينما بقي محمد صلاح وكودي جاكبو على مقاعد البدلاء.
وأوضح سلوت لاحقًا أنه فضل إشراك إيظاك في التشكيلة الأساسية بدلاً من إشراكه كبديل، ربما في الوقت الإضافي، لأن السويدي قد يكون متعبًا بعد غيابه الطويل. وقال سلوت: "كان من الخيارات إشراكه لمدة 45 دقيقة، والتحقق من حالته في الشوط الأول، ثم إضافة خمس أو عشر دقائق أخرى"، قبل أن يستبدل السويدي، الذي لم يقدم أي شيء يذكر، بجاكبو بعد الاستراحة.
كان لاعب وسط ليفربول السابق ديتمار هامان من بين الذين سخروا من هذا القرار. قال هامان: "إذا لم يلعب [إيزاك] لمدة ثلاثة أشهر ثم واجه أفضل فريق في أوروبا، فيجب أن يلعب". "لكن سلوت لا يريد استخدامه لأنه قد لا يكون لديه ما يكفي للعب الوقت الإضافي." يجب أن أقول بصراحة تامة: كنت أكن له أقصى درجات الاحترام، لكنني لم أسمع بشيء كهذا من قبل"، قال هامان لشبكة سكاي، مضيفاً: "لا أعرف إن كان قد حدث شيء كهذا من قبل. ربما، لكن ليس في دوري أبطال أوروبا."
المباريات المتبقية لليفربول في الدوري الإنجليزي
الجولة
الخصم
33
إيفرتون (خارج أرضه)
34
كريستال بالاس (على أرضه)
35
مانشستر يونايتد (خارج أرضه)
36
تشيلسي (على أرضه)
37
أستون فيلا (خارج أرضه)
38
برينتفورد (على أرضه)