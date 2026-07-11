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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

الاتحاد الجزائري في ورطة .. ظنوا أن راتب شهرين يكفي لإقالة بيتكوفيتش قبل تلقي صدمة مفاجئة!

الجزائر
كأس العالم
فلاديمير بيتكوفيتش
سويسرا ضد الجزائر
سويسرا

أزمة طاحنة تعيشها الجزائر

حالة من الفوضى يعيشها الاتحاد الجزائري في الوقت الحالي، بسبب الجدل المُحيط بمستقبل مدرب الفريق السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وإمكانية رحيله عن تدريب المنتخب.

الجزائر خرجت بصورة متواضعة من كأس العالم 2026، عقب الخسارة من سويسرا بهدفين نظيفين، لتنتشر التكهنات حول إمكانية رحيل بيتكوفيتش.

  • ورطة بعد الوداع المونديال

    الصحفي رومان مولينا، قال إن الاتحاد يمر بأوقات عصيبة للغاية، بسبب محاولاته لإقالة بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر، لعدم الرضا عن مستوى الفريق في كأس العالم المقام حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    وأوضح أن الاتحاد الجزائري ظن أنه يمكنه إقالة بيتكوفيتش مقابل دفع راتب شهرين فقط، ولكنه اكتشف بعد ذلك أن الأمر ليس بهذه السهولة.


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  • أزمة مالية

    وفي سياق متصل، قال مولينا إن الظروف المالية للاتحاد الجزائري حاليًا، تجعل فكرة إقالة بيتكوفيتش في غاية الصعوبة، نظرًا للوضع التعاقدي له والشروط المتفق عليها بين الطرفين.

    وهو ما يجعل الجزائر عالقة مع مدرب لا تريد استمراره لتدريب منتخبها، كما أن بعض اللاعبين بالمنتخب أعلنوا أنهم لن يعودوا إلى الفريق مرة أخرى لو استمر بيتكوفيتش في وظيفته.

    وطرح مولينا تساؤلًا في نهاية تغريدته عبر حسابه على منصة إكس، حيث قال:"كيف يمكن أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد الجزائري في هذا الموقع، خاصة وأن الأمر يتجاوز مسوؤلية الرئيس وليد صادي".

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  • Vladimir Petkovic Algeria 2026Getty Images

    ثورة على بيتكوفيتش

    ذكر الصحفي ديان أمي، بأن إبراهيم مازا، نجم المنتخب الجزائري، استشاط غضبًا وأخبر زملاءه في غرفة خلع الملابس، بعد الخسارة أمام سويسرا، بأنه لن يلعب مع "محاربي الصحراء"، مجددًا إذا ما بقي المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس الجهاز الفني.

    وتمثل اعتراض إبراهيم مازا، على اعتماد بيتكوفيتش عليه في مركز المهاجم، في مباراة سويسرا، ما أدى إلى عدم تقديم مستواه المأمول، بسبب الدفع به في غير مركزه.

    الأزمة لم تتوقف عند واقعة إبراهيم مازا، بل إن الصحفي ديان أمي، ذكر بأن خلافًا حادًا نشب بين رياض محرز وفلاديمير بيتكوفيتش، بعد صافرة النهاية في غرفة الملابس، حيث تواجه المدرب لمصافحة ومعانقة بعض لاعبي المنتخب السويسري.

    هذا الأمر أثار غضب رياض محرز، ليبلغ الفريق بأن هذه مباراته الأخيرة مع الجزائر، فيما يتوقع أن تكون مواجهة سويسرا هي الأخيرة لبيتكوفيتش مع "محاربي الصحراء"، على أن يتم مناقشة التعويضات مع التوجه لإقالته.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا قدمت الجزائر في كأس العالم؟

    ووقع المنتخب الجزائري في مجموعة نارية في نهائيات كأس العالم 2026، حيث استهل مشواره بهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين، حامل اللقب، بثلاثية نظيفة حملت توقيع ليونيل ميسي.

    وتمكن محاربو الصحراء من استعادة المسار في مونديال 2026، بعد الفوز في لقاء الأردن، بنتيجة (2-1)، بعدما قلب تأخره من هدف نزار الرشدان، لثنائية نذير بن بوعلي، وأمين جويري، فيما قدم ملحمة دراماتيكية أمام النمسا، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في ليلة شهدت تألق نجم الأهلي، رياض محرز، الذي سجل هدفين، كما وقع رفيق بلغالي على هدف.

    هذا التعادل كان كفيلًا بإبعاد الجزائر عن مسار صعب في كأس العالم، حيث ترك النمسا في مواجهة إسبانيا، وتأهل رفاق محرز لملاقاة سويسرا في دور الـ32، إلا أن قرارات بيتكوفيتش الفنية، صنعت حالة من الجدل، بعدما خسر محاربو الصحراء، فرصة العبور إلى ثمن النهائي.

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