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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
معتز الجمال و علي سمير

"لم يطلبوا رأيي وهكذا علمت بالخبر" .. فان دايك يعرب عن صدمته بعد إقالة سلوت من ليفربول

فيرجيل فان دايك
آرني سلوت
ليفربول
هولندا ضد اليابان
هولندا
اليابان
كأس العالم

حقبة جديدة يستعد لها النادي الإنجليزي مع إيراولا

أعرب فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، عن دهشته الشديدة إزاء القرار المفاجئ الذي اتخذه النادي بإقالة المدرب آرني سلوت عقب موسم مخيب للآمال للغاية.

وكشف المدافع المخضرم أن الإدارة لم تستشره قبل الاستغناء عن المدرب الهولندي، ولم يعلم بأمر الإقالة المفاجئة إلا بعد تسرب الخبر إلى وسائل الإعلام يوم السبت.

  • خطوة غير متوقعة

    في أعقاب الهزيمة المخيبة للآمال التي منيت بها هولندا أمام الجزائر بنتيجة 1-0 في مباراة ودية استعدادية لكأس العالم، تحدث فان دايك عن رحيل سلوت المفاجئ. وفي حديثه إلى قناة NOS الهولندية، اعترف المدافع بأن خبر إقالة مواطنه شكل صدمة كبيرة له.

    وأوضح المدافع أنه كان قد عاد لتوه إلى وطنه عندما علم بالأمر. وقال فان دايك: "هبطت في أمستردام بعد ظهر يوم السبت، وكان الخبر قد تسرب بالفعل. بعد ذلك، أجريت محادثات مع بعض الأشخاص بطبيعة الحال. لكن القرار كان قد اتخذ بالفعل".

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  • Arne Slot & Virgil van DijkIMAGO

    موسم صعب على ليفربول

    على الرغم من دوره القيادي الحاسم، لم يُشرك فان دايك في قرار مجلس الإدارة. حقق سلوت خلال فترة توليه المنصب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي، لكن احتلال المركز الخامس المخيب للآمال والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان كانا بمثابة السكين التي قضت عليه.

    أنفق ليفربول مبلغاً قياسياً قدره 446 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي على نجوم مثل ألكسندر إيزاك، لكن الأداء الضعيف والاضطرابات التي شملت محمد صلاح كلفت النادي غالياً.

    "الأمر ليس كما لو أنهم يسألونني كيف أو ماذا"، صرح فان دايك بحزم. ومع ذلك، أعرب عن تقديره العميق للموظفين المغادرين. "تحدثت مع آرني سلوت وسيبكي هولشوف هذا هو أهم شيء بالنسبة لي. أنا ممتن جدًا لهما. لكل ما يمثلانه، ليس لي فحسب، بل للنادي أيضًا. أتمنى لهما النجاح فقط. آمل أن يخرج نادي ليفربول من هذه الأزمة مرة أخرى، لأن أداء النادي هذا الموسم كان أقل من المستوى المطلوب"، أضاف.

  • الإحباط على الساحة الدولية

    بعيدًا عن الاضطرابات الداخلية في أنفيلد، يركز نجم ليفربول حاليًا على التزاماته الدولية، رغم أن الاستعدادات الأخيرة لم تسر على ما يرام. فقد تعرض المنتخب الوطني لخسارة صعبة بنتيجة 1-0 أمام الجزائر، وهي نتيجة تركت القائد في حالة إحباط واضحة وهو يستعد للصعود على متن الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة.

    "لا تريد أن تكون هذه هي المباراة الوداعية. إذا نظرت إلى اللقاء، أعتقد أننا كان يجب أن نتقدم 2-0 على الأقل في الشوط الأول. لكن نعم، لم نفعل ذلك"، قال بحسرة. وأبرز نقص الحدة الهجومية، مضيفاً: "عليك أن تجعل الموقف أسهل على نفسك. من الواضح أن الأمور يجب أن تكون أفضل بكثير. لدينا يوم الاثنين لذلك، وبعد ذلك يجب أن نكون جاهزين لكأس العالم".

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    ماذا ينتظر هولندا وليفربول بعد ذلك؟

    وفي حين يبدو أندوني إيراولا المرشح الأوفر حظاً لتولي دفة القيادة في أنفيلد وإعادة بناء الفريق، يتعين على فان دايك أن يركز كلياً على مهامه مع المنتخب الوطني.

    ومن المقرر أن يسافر منتخب هولندا يوم الخميس، حيث سيخوض مباراة ودية أخيرة ضد أوزبكستان يوم الاثنين قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد اليابان يوم 14 يونيو.

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