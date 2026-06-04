"لم يطلبوا رأيي وهكذا علمت بالخبر" .. فان دايك يعرب عن صدمته بعد إقالة سلوت من ليفربول

على الرغم من دوره القيادي الحاسم، لم يُشرك فان دايك في قرار مجلس الإدارة. حقق سلوت خلال فترة توليه المنصب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي، لكن احتلال المركز الخامس المخيب للآمال والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان كانا بمثابة السكين التي قضت عليه.
أنفق ليفربول مبلغاً قياسياً قدره 446 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي على نجوم مثل ألكسندر إيزاك، لكن الأداء الضعيف والاضطرابات التي شملت محمد صلاح كلفت النادي غالياً.
"الأمر ليس كما لو أنهم يسألونني كيف أو ماذا"، صرح فان دايك بحزم. ومع ذلك، أعرب عن تقديره العميق للموظفين المغادرين. "تحدثت مع آرني سلوت وسيبكي هولشوف هذا هو أهم شيء بالنسبة لي. أنا ممتن جدًا لهما. لكل ما يمثلانه، ليس لي فحسب، بل للنادي أيضًا. أتمنى لهما النجاح فقط. آمل أن يخرج نادي ليفربول من هذه الأزمة مرة أخرى، لأن أداء النادي هذا الموسم كان أقل من المستوى المطلوب"، أضاف.