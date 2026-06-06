تواجه اللجان المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 أزمة حقيقية خانقة؛ حيث صوّت نحو 2,000 عامل في ملعب "سوفي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية لصالح تفويض إعلان الإضراب عن العمل، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق المعترك العالمي، مما يهدد بإرباك الترتيبات الخاصة بالمباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي على أرضه ووسط جماهيره.
إضراب مفاجئ.. زلزال العمال يهدد افتتاح مونديال 2026 في ملعب لوس أنجلوس
زلزال عمالي يهدد افتتاح المونديال في لوس أنجلوس
وافقت الأغلبية الساحقة من العمال بنسبة بلغت 96% على الدعوة المفتوحة للإضراب، وهم يمثلون طاقم العمل الحيوي التابع لنقابة "يونايت هير لوكال 11" وجاء هذا القرار الحاسم بعد استمرارهم في العمل لأكثر من عام كامل دون تجديد عقودهم الرسمية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن وكالة الأنباء الإسبانية، فإن هذا الملعب الشهير الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، من المقرر أن يحتضن ثماني مباريات كاملة خلال نهائيات كأس العالم 2026، من بينها المواجهة المرتقبة والافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى استضافة إحدى مباريات الدور ربع النهائي من هذه البطولة العالمية الكبرى.
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مطالب نقابية ومخاوف المهاجرين وضمانات أمنية
تطالب النقابة، التي تمثل الطهاة، ومغسلي الأطباق، وموظفي منافذ بيع الأطعمة، والنادلين في الاستاد الواقع بمدينة إنجلوود، بتحسينات عاجلة في الأجور السنوية. كما تطالب بضمانات قاطعة لعدم قيام إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بأي عمليات ترحيل أو ملاحقة للمهاجرين أثناء فترة المونديال.
وفي هذا السياق، سارعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بمحاولة تهدئة الأوضاع، حيث أكدت رسمياً أن عملاء الوكالة سيركزون جهودهم بالكامل على التدابير الأمنية وحماية المنشآت بدلاً من القيام باعتقال المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية في البلاد، مما يوضح حجم التعقيدات الكبيرة المصاحبة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم المنتظر.
كيرت بيترسن يحذر من فوضى الجماهير
تتجه الأنظار الآن نحو جولة المفاوضات الحاسمة بين النقابة العمالية وشركة "ليجندز جلوبال" وهي المؤسسة المسؤولة عن إدارة خدمات الأغذية والمشروبات داخل الملعب.
ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة من الرئيس المشارك للنقابة، كيرت بيترسن، والذي شدد على جدية العمال في موقفهم التصعيدي حيث صرح قائلاً: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن العمال سيتركون مناصبهم، والمشجعون البالغ عددهم 70 ألفاً الذين سيحضرون المباراة يوم الجمعة المقبل سيجدون أنفسهم أمام مئات المتظاهرين من المضربين".
يوضح هذا التصريح الصارم مدى خطورة الموقف وصعوبة الموقف التنظيمي الحالي الذي يواجه المنظمين.
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الساعات القادمة تحسم مصير الأزمة
ستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة للغاية لتحديد مدى نجاح اللجنة المنظمة في احتواء الأزمة الكبرى قبل انطلاق صافرة البداية؛ إذ يتعين على الأطراف المتنازعة التوصل إلى صيغة تفاهم نهائية وشاملة خلال الاجتماعات المقررة يوم الإثنين، لتفادي سيناريو الفوضى العمالية العارمة وضمان تقديم صورة تليق باستضافة هذا الحدث الكروي العالمي المرتقب على الأراضي الأمريكية.