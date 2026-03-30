إصابة ويسلي، من سيحل محله في مباراة إنتر وروما: تسيميكاس، أنجيلينو، رينش أو الشعاروي

في غياب ويسلي، سيتعين على غاسبيريني إيجاد حل جديد للجناح الأيسر، حيث كان حتى الآن - عندما كان اللاعب متاحاً - يعتمد دائماً على لاعب يلعب في الجناح المقابل كدوره الطبيعي. أما على الجانب الأيمن، فقد تم تحقيق التوازن مع سيليك، أما على الجانب الأيسر في سان سيرو، فهناك عدة خيارات: الخيار الأول هو كوستاس تسيميكاس، البديل الطبيعي في هذا المركز؛ والفكرة الأخرى هي الهولندي ديفاين رينش، ولتشكيلة أكثر هجومية في ذلك المركز يمكن أيضًا إشراك ستيفان الشعراوي. ولا تنسوا أيضًا خيار أنجليينيو، الذي يستعيد لياقته بعد غياب طويل.



