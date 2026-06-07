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Wesley Brazil Egito 2026Reprodução/X
Francesco Guerrieri

إصابة ويسلي في ودية مصر .. نجم البرازيل يخرج باكيًا ولاعب إنتر مرشح لتعويضه في كأس العالم

البرازيل
كأس العالم
روما

ومن المقرر إجراء فحوصات طبية له خلال الساعات القادمة

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم - المقرر إقامته من الخميس 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - تشعر البرازيل بالقلق إزاء حالة الجناح الأيمن ويسلي.

وكان لاعب روما قد شارك أساسياً في آخر مباراة ودية للبرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي، والتي أقيمت الليلة الماضية ضد مصر في كليفلاند: 17 دقيقة من الجري على الجناح قبل أن يرفع الراية البيضاء بسبب مشكلة في الفخذ، وعندما استبدله المدرب، ركزت الكاميرات عليه وهو جالس على مقاعد البدلاء باكياً لأنه يدرك أن مشاركته في كأس العالم أصبحت الآن في خطر.

شعر الجناح بألم في منطقة الفخذ والساق اليسرى بعد تمريرة عرضية، وحل محله دانيلو، لاعب يوفنتوس السابق.

  • كلمات أنشيلوتي

    تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، عن حالة ويسلي بعد المباراة قائلاً: "أعتقد أن الطاقم الطبي سيصدر تشخيصاً غداً (اليوم، بتوقيت مكة المكرمة)، حيث يتعين عليه الخضوع لبعض الفحوصات. يعاني من مشكلة عضلية وعلينا انتظار نتيجة التشخيص؛ لا يسعنا سوى الانتظار لمعرفة النتيجة، لكنني أعتقد أنه سيكون لديه الوقت الكافي للتعافي والانضمام إلينا في كأس العالم. وإلا، فسيتعين علينا اختيار لاعب آخر، وسيكون لدينا الوقت الكافي للقيام بذلك".


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  • البدائل المحتملة

    ووفقاً للتسريبات الأولية، قد تستمر فترة التوقف حوالي 10 إلى 15 يوماً، وهو ما سيضطره، في حال تأكد ذلك، إلى التغيب عن المباراة الأولى في كأس العالم ضد المغرب، لكنه سيبقى مع الفريق وسيكون جاهزاً للمباريات اللاحقة. وفي حالة غيابه لفترة أطول أو انسحابه نهائيًا، سيتمكن المدرب من استدعاء لاعب آخر ليحل محله.

    وبحسب "كالتشيو ميركاتو" المرشحون المحتملون ثلاثة لاعبين كانوا حتى اللحظة الأخيرة في قائمة المرشحين للانضمام إلى قائمة الـ26 لاعبًا الذين سيشاركون في كأس العالم: فاندرسون من موناكو، ودودو من فيورنتينا، ولويس هنريكي من إنتر.


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