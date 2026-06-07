إصابة ويسلي في ودية مصر .. نجم البرازيل يخرج باكيًا ولاعب إنتر مرشح لتعويضه في كأس العالم

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم - المقرر إقامته من الخميس 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - تشعر البرازيل بالقلق إزاء حالة الجناح الأيمن ويسلي.

وكان لاعب روما قد شارك أساسياً في آخر مباراة ودية للبرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي، والتي أقيمت الليلة الماضية ضد مصر في كليفلاند: 17 دقيقة من الجري على الجناح قبل أن يرفع الراية البيضاء بسبب مشكلة في الفخذ، وعندما استبدله المدرب، ركزت الكاميرات عليه وهو جالس على مقاعد البدلاء باكياً لأنه يدرك أن مشاركته في كأس العالم أصبحت الآن في خطر.

شعر الجناح بألم في منطقة الفخذ والساق اليسرى بعد تمريرة عرضية، وحل محله دانيلو، لاعب يوفنتوس السابق.