رغم الإثارة الفنية الكبيرة التي ملأت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي إلا أنه لم تخل من التدخلات العنيفة أيضًا، حتى أسفرت عن إصابة قوية لحارس الأخضر نواف العقيدي.
فيديو | خرج على نقالة ونجا زميله .. إصابة عنيفة لنواف العقيدي خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام الكويت
ماذا حدث؟
استضاف ملعب الإنماء في جدة اليوم الأربعاء، مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من النسخة السابعة والعشرين لكأس الخليج العربي 2026.
وشهدت الدقيقة 73 من عمر المباراة، إحراز الصقور الخضر هدف الفوز عن طريق يوسف الحقان بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت تسديدة همام الهمامي برأسه.
وبعد الهدف بخمس دقائق، وقع الحارس السعودي نواف العقيدي مصابًا..
إصابة العقيدي
اللقطة بدأت بعرضية هوائية للمنتخب الكويتي، حاول اللاعب خالد المرشد اللحاق بالكرة وسط صراع مع الثنائي السعودي الحارس العقيدي والظهير متعب الحربي.
تركيز الثلاثي على الكرة أكثر من تفادي الصدام ببعضه، حتى تداخل المرشد على رأس الحربي من الخلف، ليسقط ثم تصطدم ركبة العماني بوجه نواف العقيدي، ليسقطه أرضًا هو الآخر متألمًا.
الفشل في إسعاف العقيدي
الجهاز الطبي للمنتخب السعودي دخل على الفور لأرض الملعب، في محاولة لإسعاف الحربي والعقيدي.
الإسعافات الأولية نجحت في إبقاء متعب الحربي داخل المستطيل الأخضر، فيما لم تفلح المحاولات مع نواف العقيدي الذي بدت إصابته في الوجه قوية، لم يتمكن معها من استعادة توازنه، ليخرج محمولًا على نقالة.
ودفع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس بالحارس محمد العويس بدلًا من المصاب العقيدي في العشر دقائق الأخيرة من المباراة.
شبهة ارتجاج
وبحسب الصحفي عساف الخليفي فإن المذيع الداخلي لملعب الإنماء، أعلن اشتباه طبي بمعاناة نواف العقيدي من ارتجاج في الرأس، في انتظار الفحوصات للاطمئنان على حالته.
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