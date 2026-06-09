أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم غياب مدافع المنتخب الوطني ونادي برشلونة الإسباني رونالد أراوخو عن التدريبات الجماعية، إثر تعرضه لإصابة عضلية خلال المعسكر التدريبي المقام حاليًا استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026.
إصابة نجم أوروجواي.. شكوك حول قدرة أراوخو على اللحاق بمواجهة المنتخب السعودي في كأس العالم!
تفاصيل الإصابة
تعرض أراوخو لتمزق عضلي في ربلة الساق وكان اللاعب قد انضم إلى معسكر بلاده بناءً على توجيهات طبية سابقة من ناديه الإسباني توصي بخوض تدريبات منفردة وتدريجية جراء وجود تورم في الساق، إلا أن الإدارة الفنية للمنتخب بقيادة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا أشركت اللاعب في نظام تدريبي مكثف على فترتين منذ اليوم الثاني للمعسكر.
وغادر المدافع الدولي مقر البعثة متوجهًا إلى إسبانيا لمدة يوم واحد، بالتنسيق بين المدرب والاتحاد المحلي، للخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج تحت إشراف الأطباء المتخصصين في نادي برشلونة الذين أشرفوا على إصاباته العضلية السابقة، على أن يعود لاحقًا للالتحاق بالوفد المتوجه إلى مدينة بلايا ديل كارمن المكسيكية لاستكمال التحضيرات.
ردود الفعل داخل محيط اللاعب
أعادت هذه الإصابة فتح ملف التعامل الطبي مع اللاعبين، حيث نشر مايكل أراوخو، شقيق مدافع برشلونة، البيان الطبي الرسمي الصادر عن الاتحاد الأوروجوياني عبر حسابه الشخصي على منصة إنستجرام، وصاحب التقرير بتعليق كتب فيه شكرًا على إصابة اللاعبين قبل أيام من كأس العالم، ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الطاقم الفني للمنتخب بشأن هذا المنشور.
موقف اللاعب من مواجهة المنتخب السعودي والغيابات
تشير التقارير الطبية إلى صعوبة لحاق أراوخو بالمباراة الافتتاحية للمنتخب الأوروجوياني في المونديال ضد المنتخب السعودي المقررة في 15 يونيو الحالي، وتستهدف الأطقم الطبية تجهيز المدافع، الذي يملك في رصيده 27 مباراة دولية، للمباراتين التاليتين في مجموعته أمام كاب فيردي في 22 يونيو وإسبانيا في 27 يونيو.
وتنضم إصابة أراوخو إلى قائمة الغيابات الحالية في صفوف أوروجواي، والتي تشمل أيضًا لاعب وسط فلامنجو البرازيلي جيورجيان دي أراسكايتا الذي يعاني من إصابة عضلية في الساق تزامنت مع فترة تعافيه السابقة من كسر في عظمة الترقوة، مما يحرمه من التواجد في اللقاء الأول للمنتخب.