Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
معتز الجمال

إصابة مقلقة جديدة لمنتخب إسبانيا بعد يامال!

نيكو ويليامز
إسبانيا
أتلتيك بيلباو
كأس العالم
برشلونة
لامين يامال
أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا
فالنسيا
الدوري الإسباني

تلقى استعدادات إسبانيا لكأس العالم ضربة قاسية بعد أن اضطر نيكو ويليامز إلى مغادرة الملعب بسبب إصابة عضلية خلال مباراة أتلتيك بلباو ضد فالنسيا في الدوري الإسباني. وبما أن هذه الإصابة وقعت قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة، وتأتي في أعقاب الإصابة التي أنهت موسم لامين يامال، فقد أثارت معاناة الجناح على أرض الملعب مخاوف كبيرة بشأن قدرته على الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني.

  • كابوس يتكشف في سان ماميس

    استقبل نادي أتلتيك فريق فالنسيا في بلباو في مباراة صعبة يوم الأحد. بدأ اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا المباراة في مركزه المعتاد على الجانب الأيسر، لكنه اضطر إلى الخروج مبكرًا في الدقيقة 36. وفي طريق الفريق المضيف إلى الهزيمة بنتيجة 1-0، تعرض الجناح لمشكلة عضلية خطيرة قبل أن يغادر الملعب وهو يعرج. وحل محله شقيقه إيناكي، تاركًا الجماهير والطاقم الطبي في حالة من القلق الشديد بسبب خطورة الموقف.

    • إعلان
  • Athletic Club v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الانسحاب العاطفي يثير القلق

    وأفادت التقارير أنه أثناء توجهه إلى خط التماس، سُمع ويليامز وهو يردد عبارة "لا يمكن، لا يمكن"، مما يشير إلى احتمال تعرضه لإصابة خطيرة. وقد أثارت هذه الردة الفعل العاطفية مخاوف فورية بشأن قدرته على المشاركة في كأس العالم المقبلة. وقد سجل ويليامز هذا الموسم ستة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في 32 مباراة خاضها مع نادي أتلتيك، حيث لعب ما يزيد عن ألفي دقيقة. ومع ذلك، أدى سلسلة من مشاكل الفخذ والآلام إلى تعطيل إيقاعه، مما جعل هذه الإصابة الأخيرة مصدر قلق كبير.


  • أزمة إصابات متفاقمة تلاحق إسبانيا

    سيكون لويس دي لا فوينتي وطاقمه الفني في المنتخب الإسباني الآن في حالة ترقب شديد، متلهفين لسماع أخبار إيجابية عن لاعب يُتوقع أن يلعب دوراً قيادياً هذا الصيف. فقد أصبح ويليامز، الذي سجل ستة أهداف في 30 مباراة دولية، جزءاً لا غنى عنه في تشكيلة المنتخب. وتأتي احتمالية خسارته بمثابة ضربة قوية، خاصة في أعقاب الأنباء الأخيرة التي أفادت بأن نجم برشلونة الصاعد يامال سيغيب عن ختام الموسم، وهو الآن في سباق مع الزمن ليكون جاهزاً لخوض مباريات دور المجموعات في كأس العالم.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    سباق مع الزمن

    وسيقدم نادي بيلباو تقريرًا طبيًا يوم الاثنين. وتواجه إسبانيا سباقًا محمومًا لإعادة تأهيل نجمها قبل المباراة الودية ضد بيرو في 9 يونيو. ثم تبدأ «لا روخا» مشوارها في المجموعة الثامنة من كأس العالم بمواجهة كاب فيردي في 15 يونيو، تليها مواجهات حاسمة ضد السعودية في 21 يونيو وأوروجواي في 27 يونيو.