في أهم لحظة من الموسم، يوجه إنتر ضربة قوية للبطولة ويحكم قبضته أكثر فأكثر على صدارة الترتيب. فاز «النيرازوري» في سان سيرو على روما في مباراة كانت من جانب واحد: النتيجة النهائية 5-2 في مباراة لم تكن محل شك أبدًا. في انتظار المباراة المؤجلة غدًا مساءً بين نابولي وميلان، يحتل فريق تشيفو اليوم الصدارة بفارق 9 نقاط عن الروسونيري و10 نقاط عن فريق أنطونيو كونتي. افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل بعد دقيقة واحدة فقط، ورد الجيالوروسي بتعادل مانشيني قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن الشوط الثاني لم يكن فيه منافسة؛ كالهاجوجلو، ثم لوتارو مرة أخرى، ثم تورام وباريلا. ولم يكن لهدف بيليجريني الذي أنهى المباراة أي تأثير.
إصابة مانشيني، ما هي حالته ومتى يمكنه العودة: تفاصيل حالته، تصريحات غاسبيريني، ومن يمكنه اللعب بدلاً منه في مباراة روما
تصريحات غاسبيريني بشأن مانشيني
كان من بين أبرز لاعبي المباراة مدافع روما جيانلوكا مانشيني، الذي تم استبداله بسبب الإصابة في بداية الشوط الثاني: دخل غيلاردي بدلاً منه، لكن بعد خروج مانشيني انهار أداء الجيالوروسي، وبدأ إنتر في الضغط بقوة. سيخضع المدافع الجيالوروسي في الساعات القادمة لفحوصات محددة لتحديد مدى خطورة الإصابة، وقبل كل شيء، مدة التعافي لمعرفة ما إذا كان سيكون متاحاً للمباراة القادمة ضد بيزا؛ ولكن في انتظار تقييم الوضع بشكل أعمق، تحدث مدرب روما جيان بييرو جاسبيريني بعد المباراة عن حالة مدافعه قائلاً: "مانشيني لاعب مهم بالنسبة لنا، وعندما نتمكن من اللعب بكامل قوتنا، نكون بالتأكيد أكثر تنافسية".
من يمكنه أن يحل محل مانشيني في روما
في حال غياب مانشيني عن مباريات روما المقبلة، سيخسر «الجيالوري» لاعباً مهماً، لا سيما من حيث الشخصية والقيادة. وفي هذه الحالة، سيتعين على المدرب إيجاد مدافع جديد ليحل محله، وقد يكون المرشح الأبرز هو غيلاردي نفسه الذي سبق له أن شغل هذا المنصب في سان سيرو؛ وقد يكون البديل هو البولندي زيولكوفسكي الذي لعب في جميع المراكز في خط الدفاع الثلاثي الذي يعتمد عليه جاسبيريني. كما تم إشراك سيليك عدة مرات في الجانب الأيمن، وقد يكون ذلك خيارًا ممكنًا، لكن على الأرجح لن يتم اللجوء إليه إلا في حالة تعافي ويسلي للعب في الجناح.