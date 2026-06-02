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Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport
معتز الجمال و علي سمير

امتياز غير متاح للجميع .. الأرجنتين تمنح ميسي معاملة خاصة بكأس العالم طمحًا في تكرار إنجاز قطر 2022

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم
إنتر ميامي
الأرجنتين ضد الجزائر

شكوك حول اللياقة البدنية لنجم إنتر ميامي

يحظى أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي بمعاملة خاصة في معسكر تدريب المنتخب استعدادًا لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وفيما يستعد لقيادة منتخب بلاده في مشاركة سادسة تحطم الأرقام القياسية، حظي نجم إنتر ميامي بامتياز فريد لم يُمنح لأي لاعب آخر في الفريق، مما يتيح له التركيز بشكل كامل على الدفاع عن اللقب الذي فاز به في قطر 2022.

  • معاملة خاصة

    حصل ميسي على غرفة خاصة به طوال فترة البطولة. وفي حين يتشارك بقية أعضاء الفريق أماكن الإقامة، يقيم اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بمفرده في الغرفة رقم 202 بمقر الفريق في مدينة كانساس سيتي، والتي تقع بجوار غرفتي صديقيه المقربين رودريجو دي بول ونيكولاس أوتامندي.

    وكان الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات قد اعتاد على مشاركة غرفته مع سيرخيو أجويرو، قبل أن يضطر أسطورة مانشستر سيتي إلى الاعتزال.

    وخلال بطولة 2022 طلب القائد أيضًا الإقامة بمفرده، وهو تقليد اختار الاستمرار فيه بينما تسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


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    مخاوف بشأن جاهزيته قبل انطلاق البطولة

    ومع ذلك، سادت بعض المخاوف الطفيفة بشأن لياقة المهاجم قبل المباريات المقبلة. فقد شعر المشجعون بقلق شديد في شهر مايو عندما تم استبداله خلال فوز إنتر ميامي المثير بنتيجة 6-4 على فيلادلفيا يونيون.

    وعقب المباراة، كشف النادي أن نجم الفريق قد طلب بنفسه استبداله بعد أن عانى من «إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى».

    وأشار المدير الفني ليونيل سكالوني إلى أن التقارير الطبية بشأن نجمه لم تكن "سيئة للغاية"، لكن الجهاز الفني ظل حذراً، وهو أمر مفهوم. ونتيجة لذلك، شوهد المهاجم المخضرم يتدرب بمفرده بعيداً عن المجموعة الرئيسية يوم الاثنين لضمان استعداده التام للتحديات المقبلة.

  • استعدادات الفريق والغيابات

    أُدرجت الأرجنتين في المجموعة العاشرة في البطولة الكبرى إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن التي تشارك للمرة الأولى في البطولة.

    وأعلن سكالوني عن تشكيلته المكونة من 26 لاعبًا، حيث استبعد بشكل لافت تسعة لاعبين من التشكيلة الفائزة في عام 2022، بما في ذلك النجوم الصاعدة مثل أليخاندرو جارناشو وفرانكو ماتانتونو، بالإضافة إلى المهاجم المخضرم باولو ديبالا.

    يعمل الجهازين الفني والطبي بجد للحفاظ على لياقة الجميع، حيث يخضع العديد من اللاعبين الآخرين، بما في ذلك إيميليانو مارتينيز ولياندرو باريديس ونيكو جونزاليس، لجلسات تدريبية فردية محددة. على الرغم من هذه العقبات الطفيفة، تلقى حامل اللقب دفعة معنوية بخبر تعافي خوليان ألفاريز وكريستيان روميرو تمامًا استعدادًا للمباريات التحضيرية المقبلة.

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    ما هو القادم للأرجنتين؟

    يخوض الفريق مباريات ودية قادمة ضد هندوراس وأيسلندا في إطار استعداداته النهائية للبطولة. وسيبدأ رجال سكالوني بعد ذلك الدفاع عن لقبهم بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في مدينة كانساس سيتي. ثم يعودون إلى الملاعب يوم 22 يونيو لمواجهة النمسا في تكساس، قبل أن يختتموا مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة الأردن يوم 27 يونيو.

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