سيناريو 2024 يحدث مجددًا .. جارسيا "الجاهز" يحرس أحلام برشلونة وكورتوا يترك ريال مدريد مع صدفة لونين الغريبة!

وكأن الفرحة ممنوعة في ريال مدريد، عندما تنفس الجميع الصعداء أخيرًا بالتأهل السهل "على غير المتوقع" إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، وصلت الصدمة بإصابة تيبو كورتوا.

أسبوع مثالي عاشته جماهير الميرنجي على الصعيد الأوروبي، انتصار في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل الفوز 2/1 بأرض الفريق الخصم.

كل شيء مثالي ورائع للمدرب ألفارو أربيلوا ورفاقه، الشكوك بدأت تتحول إلى آمال وطموحات نحو المجد الأوروبي، قبل أن تأتي بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، تبديل لم يتوقعه أحد، أندريه لونين بدلًا من تيبو كورتوا.

الأمر لم يكن استهتارًا من أربيلوا بسيتي أو محاولة لإراحة البلجيكي وعدم المجازفة به، القصة أكبر من ذلك بكثير، كورتوا سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع لمعاناته من تمزق عضلي وفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره ريال مدريد.

المفارقة أن جارسيا تعرض للإصابة في اليوم التالي خلال انتصار برشلونة 7/2 على نيوكاسل يونايتد في إياب دور الـ16 من الأبطال، ولكن الأمور مرت بسلام ليعلن النادي أنه سيكون جاهزًا لخوض المباراة التالية مع فريق المدرب هانز فليك.

وقت صعب وتوقيت حرج، كورتوا سلاح رئيسي لدى الفريق الإسباني، تمامًا مثل جوان جارسيا في برشلونة، أحدهما جاهز والآخر سيغيب لفترة طويلة وهذا ما جئنا للحديث عنه..



