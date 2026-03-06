إصابة كريستيانو رونالدو "أخطر مما كان متوقعًا" حيث أكد مدرب النصر أن النجم سيخضع للعلاج في مدريد

تأثر نادي النصر بشدة بالأنباء التي تفيد بأن المشاكل الصحية التي يعاني منها رونالدو مؤخراً أكثر خطورة مما كان متوقعاً في البداية. بعد أن خرج من آخر مباراة تنافسية وهو يعرج بسبب ألم في الفخذ، كشفت الفحوصات الطبية اللاحقة عن تمزق كبير في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن. ونتيجة لذلك، تم استبعاد المهاجم المخضرم من مباريات النصر القادمة، بما في ذلك المباراة ضد نيوم. ولتسريع تعافيه، استخدم رونالدو طائرته الخاصة للسفر إلى العاصمة الإسبانية هذا الأسبوع، بحثًا عن خبرة فريقه الطبي الشخصي الذي يعمل معه منذ فترة طويلة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، لكن النادي أعطى الأولوية لوصول اللاعب إلى رعاية صحية مألوفة وعالية المستوى لضمان عودته الناجحة.