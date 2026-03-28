إصابة كريستنسن في أودينيزي: ما هي التوقعات بالنسبة لفريق كومو ومن يمكنه اللعب بدلاً منه

قبل بضعة أسابيع، تعرض بيرتولا لإصابة، واضطر إلى الخروج من المباراة ضد فيورنتينا بسبب مشكلة في كاحله الأيمن. في تلك الحالة، أشرك رونجايك ملاسيتش، الذي كان قد خاض أول مباراة له في الدوري ضد فيورنتينا، ثم شارك لأول مرة كأساسي في المباراة التالية ضد أتالانتا؛ ومع الأزمة في الدفاع التي غاب فيها سوليت أيضًا، كان إيهيزيبو وكاباسيلي وكريستنسن في الخلف خلال الهزيمة أمام يوفنتوس. بعد عودة بيرتولا وسوليت اللذين سيشاركان في التشكيلة الأساسية ما لم تحدث مفاجآت، إذا لم يتمكن كريستنسن من المشاركة في مباراة كومو، فسيشارك أحد اللاعبين إيهيزيبو أو كاباسيلي أو ملاتشيتش.