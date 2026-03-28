خلال فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية، تتجه الأنظار دائماً نحو لاعبي الدوري الإيطالي الذين يخرجون إلى الملعب، حيث تأمل الأندية ألا يتعرض لاعبوها للإصابة. لكن في نادي أودينيزي، دق ناقوس الخطر خلال مباراة ودية: ففي المباراة ضد بوردينوني، تعرض توماس كريستنسن لمشكلة عضلية تجعل مشاركته في استئناف الدوري محل شك. بدأ المدافع الدنماركي المباراة أساسياً وهو يرتدي شارة القائد، لكنه اضطر في الشوط الثاني إلى البقاء في غرفة الملابس وترك مكانه لكامارا.
إصابة كريستنسن في أودينيزي: ما هي التوقعات بالنسبة لفريق كومو ومن يمكنه اللعب بدلاً منه
إصابة كريستنسن
انتهت المباراة بنتيجة 1-0 بفضل هدف سجله بيوتروفسكي قبل دقائق قليلة من صافرة النهاية، لكن اهتمام رونيايتش ينصب على حالة كريستنسن: سيخضع اللاعب خلال الساعات القادمة لفحوصات محددة لتحديد مدى خطورة الإصابة العضلية في عضلة الفخذ اليمنى، وبشكل أساسي، مدة التعافي؛ وفي غضون ذلك، يبحث المدرب عن بدائل محتملة للمباراة التي ستجمع الفريق مع كومو في الدوري يوم الاثنين 6 أبريل،وهو يوم عيد الفصح، خاصة وأن زيمورا غائب هو الآخر بسبب مشكلة في الفخذ.
من يمكنه أن يلعب بدلاً من كريستنسن في فريق أودينيزي
قبل بضعة أسابيع، تعرض بيرتولا لإصابة، واضطر إلى الخروج من المباراة ضد فيورنتينا بسبب مشكلة في كاحله الأيمن. في تلك الحالة، أشرك رونجايك ملاسيتش، الذي كان قد خاض أول مباراة له في الدوري ضد فيورنتينا، ثم شارك لأول مرة كأساسي في المباراة التالية ضد أتالانتا؛ ومع الأزمة في الدفاع التي غاب فيها سوليت أيضًا، كان إيهيزيبو وكاباسيلي وكريستنسن في الخلف خلال الهزيمة أمام يوفنتوس. بعد عودة بيرتولا وسوليت اللذين سيشاركان في التشكيلة الأساسية ما لم تحدث مفاجآت، إذا لم يتمكن كريستنسن من المشاركة في مباراة كومو، فسيشارك أحد اللاعبين إيهيزيبو أو كاباسيلي أو ملاتشيتش.