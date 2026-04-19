أصيب جناح بايرن ميونخ سيرج جنابري بتمزق عضلي "مؤسف للغاية" قبل مباراة الدوري الألماني التي أقيمت بعد ظهر الأحد ضد شتوتجارت، حسبما صرح المدرب البلجيكي لشبكة DAZN.
إصابة خطيرة في يوم التتويج.. كومباني يوضح سبب غياب جنابري قبل مواجهة باريس سان جيرمان الحاسمة!
قال كومباني: "كان ذلك أمرًا مؤسفًا حقًا، كان الأمر مؤسفًا للغاية حقًا، وقد فاجأنا جميعًا. نتمنى له كل التوفيق. لقد قدم سيرج مساهمات هائلة لنا هذا الموسم".
أعلن بايرن ميونخ رسمياً عن الإصابة يوم السبت، لكنه لم يحدد المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الملاعب. ونتيجة لذلك، أصبحت مشاركة الجناح في ما تبقى من موسم النادي وفي كأس العالم هذا الصيف مع ألمانيا موضع شك.
وأضاف مدرب المنتخب الوطني يوليان ناجلسمان: "أشعر بالأسف الشديد تجاه سيرج. هذه أخبار مريرة للغاية في نهاية الموسم، مع اقتراب مباريات كبيرة ومهمة." وكشف أنه تحدث إلى اللاعب المنكوب مساء السبت: "أخبرته أننا في المنتخب الوطني ندعمه جميعًا أيضًا. سندعمه جميعًا بأفضل ما نستطيع حتى يتمكن من العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن."
دخل جمال موسيالا بديلاً عن سيرج جنابري في صفوف بايرن ميونخ.
يبدو أن جمال موسيالا سيحل الآن محل جنابري في قلب الثلاثي الهجومي الذي يشرف عليه كومباني. فقد قدم لاعب الوسط الموهوب أداءً مقنعاً قبل أسبوع في المباراة ضد نادي سانت باولي (5-0) – وهي أول مباراة له منذ عودته من إصابة خطيرة – كما شارك في التشكيلة الأساسية في ديربي الجنوب ضد شتوتجارت والذي توج بايرن بالدوري أخيرًا، وأوضح كومباني: "لقد وصل بالفعل؛ لم يعد بعيدًا عن أفضل مستوياته، سيحصل على الكثير من الدقائق".
وأضاف النجم السابق للمنتخب الألماني سامي خضيرة: "يحتاج جمال الآن إلى المباريات، عليه أن يستعيد إيقاعه. والأهم من ذلك كله، أن عقله بحاجة إلى ذلك".