كشف خوان خيمينيز؛ طبيب الفريق الأول للهلال، آخر تطورات الثلاثي المصاب المدافع حسان تمبكتي، الجناح سالم الدوسري والظهير حمد اليامي، موضحًا أن الفريق سيفقد الثنائي الأخير على مدار الشهرين المقبلين على أقل تقدير.
"التقرير الذي وصلنا لم يكن مطابقًا لإصابة حسان تمبكتي" .. طبيب الهلال يكشف: هذا موعد عودة سالم الدوسري وحمد اليامي
ما القصة؟
الزعيم سيبدأ موسم 2026-27 من دوري روشن السعودي في 14 من أغسطس الجاري، بمواجهة الفيصلي.
وقد قضى الزعيم فترة الإعداد دون تعرض أي لاعب للإصابة، لكن اليامي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة في فبراير الماضي، فيما أصيب سالم وتمبكتي خلال كأس العالم 2026 مع المنتخب السعودي.
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حالة حسان تمبكتي
طبيب الهلال بدأ حديثه بحالة تمبكتي التي تعد أبسط بعض الشيء من حالة سالم واليامي، مشيرًا إلى أن خطأ في التقارير التي وصلت للنادي من المنتخب السعودي هو السبب في تأخر عودته للملاعب.
وقال خوان خيمينيز: "حسان تمبكتي أصيب يوم 27 يونيو خلال كأس العالم، لكن التقارير التي وصلتنا عن إصابته لم تكن مطابقة تمامًا لما وجدناه عند فحصه. كان لا يزال يعاني من التهاب وألم واضحين في اللفافة العضلية. حاليًا وصل تمبكتي إلى مرحلة متقدمة من تدريبات الصالة الرياضية، وبدأ أيضًا في استخدام جهاز الجري المضاد للجاذبية، الذي يساعده على العودة للجري بشكل تدريجي ثم الانتقال إلى تدريبات أعلى شدة واستعادة لياقته".
وأضاف: "تمبكتي حاليًا متأخر قليلًا من ناحية اللياقة البدنية عن بقية الفريق، بسبب الفترة التي قضاها مصابًا خلال الصيف، وسيعود تدريجيًا للتدريبات الميدانية مع الفريق".
حالة سالم الدوسري
بالانتقال للحديث عن سالم الدوسري، فسيغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين أو شهرين ونصف، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة خلال الفترة الماضية.
ويوضح طبيب الزعيم: "سالم أجرى يوم 21 يوليو الماضي عملية جراحية في وتر الرضفة بالركبة اليمنى، وهي إصابة زادت معاناته منها خلال كأس العالم، لذا تقرر في النهاية إجراء الجراحة له، وهو حاليًا في مركز متخصص لإكمال المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، وفي 20 أغسطس سيبدأ العمل معنا في المرحلة التالية من التأهيل".
وواصل: "خلال شهرين أو شهرين ونصف تقريبًا، سنراقب تطور حالته، وبناءً على ذلك سيعود تدريجيًا إلى التدريبات الميدانية مع الفريق".
حالة حمد اليامي
أخيرًا مع الظهير حمد اليامي، يقول الطبيب: "يواصل تقدمه في برنامجه التأهيلي، فإصابته تحتاج إلى فترة تأهيل طويلة، بسبب القطع الكامل في وتر الرضفة، لكن حالته تتطور بشكل جيد جدًا، والطبيب الذي أجرى له الجراحة سعيد بتقدمه في البرنامج التأهيلي".
وتابع: "نتوقع من بداية أكتوبر أو نوفمبر سيتمكن من العودة بشكل تدريجي إلى تدريبات الفريق".
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