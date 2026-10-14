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Adhe Makayasa و علي سمير
ترجمه

هل تعرض لإصابة خطيرة؟ رد حاسم من بيدري عن حالته بعد التبديل ضد جلطة سراي

بيدري
برشلونة
جلطة سراي ضد برشلونة
جلطة سراي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مشاهد مقلقة لجماهير برشلونة

سارع لاعب وسط برشلونة بيدري إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بجاهزيته البدنية بعد أن طلب الخروج خلال الشوط الثاني من الفوز الأوروبي الكاسح الذي حققه فريقه ضد جلطة سراي في إسطنبول.

وقدّم الدولي الإسباني أداءً مميزاً إلى جانب لامين يامال قبل أن يُستبدل، في وقت واصل العملاق الكاتالوني بدايته المثالية في المسابقة.

  • لاعب الوسط الإسباني يهدّئ المخاوف بشأن جاهزيته البدنية

    أزال لاعب وسط برشلونة أي قلق بشأن الإصابة بعد أن كشف عن السبب وراء خروجه المبكر خلال فوز برشلونة الكاسح على جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

    وقد تم استبداله في الدقيقة 73 بمارك برنال، في وقت كان الفريق الزائر متقدمًا بأريحية بنتيجة 4-1. وحافظ هذا الفوز المميز على مسيرة فريق هانزي فليك المثالية، ليمدد سلسلة انتصاراته إلى 10 مباريات في جميع المسابقات بعد أن تجاوز جميع مبارياته الثماني في الدوري الإسباني حتى الآن.

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    انتفاضة في الشوط الثاني تقلب التأخر المبكر

    فوجئ برشلونة في البداية بهدف أليكسي باتراكوف الافتتاحي، ونجا بصعوبة من تلقي هدف ثانٍ بعدما ألغيت تقنية الفيديو المساعد محاولة باريش ألبير يلماز، قبل أن يعيد جواو كانسيلو التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

    وبعد استئناف اللعب، تألق الضيوف عبر ضربة رأس فيرمين لوبيز في الدقيقة 50، ثم أول هدف لأنتوني جوردون في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة بعد ثلاث دقائق، إضافة إلى هدف البديل كريم أديمي في الدقيقة 65.

    وحرصًا على تبديد أي شكوك بشأن خروجه المبكر، شرح بيدري حالته الجسدية لشبكة Movistarبعد المباراة قائلًا: «كنت أشعر بألم في المعدة وببعض التوعك. كان من الأفضل أن أطلب التبديل وأن يدخل لاعب آخر بكامل لياقته».

    وفي تعليقه على الثبات الانفعالي لفريقه في قلب نتيجة المباراة بعد الاستراحة، أضاف: «أعتقد أننا كنا متعجلين للغاية في الشوط الأول في محاولة تمرير الكرة الحاسمة. عندما يتقدم الخصم في جو مثل هذا، يصبح الأمر صعبًا، لكنني أركز على ردة فعل الفريق. كان الشوط الثاني مذهلًا.

    «كنا نستحوذ على الكرة ونرى مساحات كبيرة، لذلك كنا نتعجل تلك التمريرة الأخيرة. كان الأمر يتطلب تداول الكرة أكثر قليلًا لمنح المهاجمين فرصة التمركز. فعندما تصلهم الكرة قرب منطقة الجزاء، يكونون حاسمين».

  • برشلونة في أوج عطائه يستعرض قوة تدميرية مرعبة

    الرباعية التي سجّلها الفريق في تركيا دفعت برشلونة إلى صدارة ترتيب دور المجموعات برصيد تسعة أهداف في مباراتين، بعد الفوز الكبير على فينورد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى. وبشكل عام، سجّل العملاق الكاتالوني 84 هدفًا في 28 مباراة بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة فليك،

    وهو ما يمنحه أعلى معدل تهديفي لكل مباراة (3) بين جميع الأندية التي لعبت 20 مباراة أو أكثر مع مدرب واحد منذ موسم 1992-1993.

    وتحدّث بيدري عن القوة الهجومية لفريقه وعمق قائمته هذا الموسم، فقال: "لدينا ثقة كبيرة. كان البعض يقول إننا نفتقر إلى الأهداف، لكننا نُظهر أن هذه القائمة تمتلك قوة تهديفية كبيرة. ما زلنا في بداية الموسم، لذا سنواصل المسير.

    "أعتقد أن التكهنات موجودة دائمًا، لكن من الواضح أننا قادرون على تسجيل الكثير من الأهداف. لدينا أيضًا عدد كبير من اللاعبين المميزين الذين يدخلون من مقاعد البدلاء. القائمة عميقة جدًا وجيدة جدًا، وهذا ما يظهر داخل الملعب."

    وفي حديثه عن سلسلة المباريات الحاسمة المقبلة، أكّد لاعب الوسط: "تنتظرنا مباريات مهمة جدًا. نحن في بداية الموسم، لكن هذه المباريات ذات أهمية. علينا أن نستمتع بها، والأهم من ذلك كله أن نفوز."

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    رحلة قمة تضع السجل الخالي من الهزائم على المحك

    يمثّل تأكيد نجاة بيدري من أي إصابة عضلية مصدر ارتياح للجهاز الفني قبل جدول مباريات مزدحم على الصعيدين المحلي والقاري.

    ويأتي الاختبار الأوروبي الصعب التالي عندما يسافر برشلونة إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر. في المقابل، يتعيّن على جلطة سراي متصدر الدوري التركي الممتاز إعادة ترتيب صفوفه سريعًا سعيًا لتحقيق أول فوز له في دور المجموعات عندما يستضيف ليل في اليوم التالي.

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