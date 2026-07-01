بيان رسمي يؤكد الكارثة .. نجم البرازيل مهدد بالغياب عن ما تبقى من كأس العالم

ستكون مباراة الأحد ضد المنتخب النرويجي أول اختبار كبير لعمق تشكيلة البرازيل في غياب أحد محاورها الإبداعية الرئيسية.
وسيحتاج أنشيلوتي إلى إيجاد توازن في خط الوسط لدعم خط الهجوم، وقد يلجأ إلى مقاعد البدلاء لتعويض نشاط باكيتا ونطاق تمريراته. ويتعرض الفريق لضغط هائل للحفاظ على مكانته كمرشح رئيسي للفوز بالبطولة على الرغم من تزايد قائمة المصابين.
ومن المتوقع أن يقوم الجهاز الطبي بمتابعة حالة باكيتا ورافينيا يومياً، لكن الأولوية تظل تتمثل في تجنب تكرار المشاكل العضلية التي يعاني منها كل منهما.
وفي الوقت الحالي، يتعين على «السيليساو» شق الطريق نحو النهائي بدون صانع ألعابه المؤثر، على أمل أن يتمكن بقية اللاعبين من الارتقاء بمستواهم في غيابه للحفاظ على أحلامهم في الفوز بكأس العالم حية.