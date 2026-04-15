Ekitike MarmoushGoal Ar Only GFX
علي سمير

بين اختيار مرموش الخاطىء والرقم الظالم .. كابوس إيكيتيكي المُروع يعلنها : ثنائية فرانكفورت كُتب عليها الفشل الإنجليزي!

هوجو إيكيتيكي
عمر مرموش
بيب جوارديولا

التساؤلات ظهرت مؤخرًا حول الثنائي، وإصابة إيكيتيكي تحرمه من إثبات جودته وقلب الطاولة بعد فترة من الانتقادات

منذ زمن ليس ببعيد، كانت هناك ثنائية يحلم الجميع باقتناصها في الدوري الألماني، وبالتحديد بنادي آينتراخت فرانكفورت، الذي اعتاد مؤخرًا على اقتناص أبرز المواهب وصقلها وتطويرها، قبل أن تضل الطريق نحو الدوري الإنجليزي.

الحديث هنا عن المهاجم المصري عمر مرموش والفرنسي هوجو إيكيتيكي، الأول ذهب إلى مانشستر سيتي والثاني انتقل إلى منافسه ليفربول، والمحصلة حتى الآن؟ لا شيء!

إيكيتيكي على وجه التحديد هو الأكثر تضررًا، الفرنسي انتهى موسمه بل عامه أيضًا، تعرض لإصابة في وتر أكيليس أمس، الثلاثاء، في ليلة خروج ليفربول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وانتهت حظوظه في المشاركة بكأس العالم.

النهاية المُروعة لموسم إيكيتيكي يجعلنا نطرح بعض التساؤلات عن تلك الثنائية التي أبهرت الجميع في البوندسليجا، ولكنها فشلت بشكل واضح بعد الركض خلف أضواء البريميرليج اللامعة!

    مرموش والخطوة الأولى

    الجميع بدأ يعرف قيمة مرموش الحقيقية من خلال فترتيه مع فولفسبورج وشتوتجارت واعتماد كارلوس كيروش عليه بمنتخب مصر، ولكنه لم يصل وقتها إلى المستوى المطلوب للانضمام إلى الكبار.

    فرانكفورت كعادته، يحب المواهب من نوعية مرموش، لاعب يمتلك شيئًا ما يمكنه التطور والوصول إلى مكانة أفضل، تمهيدًا لبيعه وجني الأموال منه في وقت لاحق، مع الاستفادة من قدراته لفترة من الزمن.

    صفقة ربحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة وأن النادي الألماني جلبه من فولفسبورج بالمجان في صيف عام 2023، ليعلن بعدها عن انفجاره وبزوغ نجمه بشكل أكبر ليسجل 17 هدفًا بأول موسم، ولكن هذا الرقم لم يكن كافيًا وقتها لإبهار عمالقة أوروبا.

    بتلك الفترة كان يلعب مرموش بمركز المهاجم الصريح وحده مع فرانكفورت، قبل أن يأتي هوجو إيكيتيكي ليلعب بجواره، وهنا بدأت الانطلاقة الحقيقية، لينفجر بصورة أكبر في الموسم التالي، وهو الأمر الذي التفت له سريعًا مانشستر سيتي في يناير، ليجلبه بقيمة مالية ضخمة وصلت إلى 75 مليون يورو.

    بشكل إجمالي أنهى مرموش موسم 2025/2026 بـ28 هدفًا منهم 7 في الدوري الإنجليزي منذ يناير وحتى يونيو، ولكن الأغلبية كانت تعتقد أن فرص المصري في اللعب كأساسي شبه مستحيلة، وأن بيب جوارديولا لا يثق فيه بشكل كامل في ظل وجود إرلينج هالاند وغيره من النجوم.

    وخلال الموسم الجاري تأكدت هذه الحقيقة، أصبحنا لا نرى مرموش كثيرًا سوى على فترات متفرقة، وخلال احتفالاته بأهداف زملائه في الفرق المتنافسة وربما التسجيل في شباك فريقه المفضل نيوكاسل يونايتد.


    يجلس على الدكة محاولًا أن يخفي إحباطه وشعوره بالتهميش، يتمنى أن تعود أيام آينتراخت فرانكفورت، ويدور في ذهنه ما كان يفعله هوجو إيكتيكي .. المهاجم الفرنسي الذي ركض مثله نحو أضواء الدوري الإنجليزي!

    • إعلان
    مسار مختلف

    تجربة إيكيتيكي تختلف نوعًا ما عن مرموش، اللاعب كان أكثر إبهارًا مع ستاد ريمس في فرنسا، الأمر الذي دفع باريس سان جيرمان للإسراع في التعاقد معه في 2023 مقابل 28.50 مليون يورو بعد استعارته لموسم واحد، طمحًا في أن يكون كيليان مبابي الجديد.

    ومع ذلك، التجربة كانت كارثية بكل ما تحمله من معنى لصاحب الـ23 سنة، ولكن صغر سنه وقتها جعل الأمور سهلة عليه لاستعادة قوته في مكان آخر.

    الفرنسي انضم إلى فرانكفورت مقابل 31.50 مليون يورو فقط في صيف عام 2024، واحتاج لموسم واحد فقط من التألق لإبهار ليفربول حتى يدفع 95 مليون يورو لضمه من النادي الألماني.

    ليفربول لم يتردد كثيرًا، وشعر أن تسجيل إيكيتيكي لـ26 هدفًا وصناعة 14 مع فرانكفورت، بموسم لعب نصفه بجوار مرموش، سيكون كافيًا لتكرار ذلك وسط طبيعة تنافسية أصعب في إنجلترا.

    إيكيتيكي يتشابه موقفه مع مرموش تمامًا، تألق على فترات وسجل 17 هدفًا وصنع 6 في 46 مباراة، ولكنه ليس اللاعب المقنع الذي يستحق المبلغ الذي تم إنفاقه للتعاقد معه.

    الفرق الوحيد بينهما هو أن مرموش لديه هالاند في سيتي لذلك لا يحصل على الفرصة، بينما يلعب إيكيتيكي بشكل أكبر منه بسبب انعدام المنافسة الهجومية في ليفربول خاصة بعد إصابة ألكساندر إيزاك قبل عودته مؤخرًا وهبوط مستوى محمد صلاح.

    السجل التهديفي لإيكيتيكي يبدو جيدًا، أحرز 17 مقابل 6 فقط لمرموش، لكن الأخير لو حصل على نفس العدد من المباريات ربما سجل نفس الرصيد، والأرقام لا تعني كل شيء بطبيعة الحال.

    أرقام إيكيتيكي تبدو خادعة، لأن بدايته لا تخفي الكم الهائل من الفرص السهلة التي أضاعها، والهجمات التي أخفق في استغلالها وكلفت ليفربول الكثير وأثبتت أنه لا يستحق المبلغ الذي تم دفعه لضمه.


  • ليس كل ما يلمع في البوندسليجا ذهبًا

    لا نحاول ظلم مرموش وإيكيتيكي، ولكن عند الحديث عنهما يجب التفكير في نماذج أخرى خاصة في الهجوم، أبدعت في البوندسليجا وفشلت في إحداث الفارق المطلوب في الدوري الإنجليزي أو مع الكبار عمومًا، مثل لوكا يوفيتش وتجربته الكارثية في ريال مدريد، وتيمو فيرنر وفشله في تشيلسي.

    بالنسبة لمرموش، فيمكن تبرير فشله في التألق بالدوري الإنجليزي بالاختيار الخاطىء، انضم إلى مانشستر سيتي وهو يعلم أن مركزه كمهاجم صريح يلعب فيه إرلينج هالاند، ولا توجد فرصة لديه من أجل انتزاع مكانه.

    المصري كانت لديه بعض العروض الأخرى من توتنهام، وربما كان يمكنه الانتظار حتى الصيف لتأتيه فرصة أفضل بفريق يمنحه المزيد من الدقائق، ومع بلوغ عمره 27 سنة سيكون عليه الهروب من ملعب الاتحاد لإثبات أن تألقه لا يقتصر فقط على البوندسليجا، وهناك اهتمام من برشلونة بضمه.

    وأما بالنسبة لإيكيتيكي، فمن المستحيل توجيه اللوم على إصابته وغيابه لـ9 أشهر، مما قد يؤثر بشكل سلبي على مسيرته بشكل عام، ولكن انتهاء موسمه الآن يأتي تتويجًا لصفقة محبطة لم تنجح كما توقع واعتقد الكثيرون من المتابعين.



    ندرة المواهب الهجومية هي من رفعت سعر إيكيتيكي، الفرنسي لا يستحق أن يُدفع فيه 95 مليون يورو أو حتى 80 أو 70، وربما وضع هذا الرقم الكثير من الضغوط عليه داخل ليفربول، وجعله لا يتمتع بالاستمرارية المطلوبة.

    ما حدث لإيكيتيكي وما يمر به مرموش، يؤكد لنا أن تلك الثنائية المبهرة التي لمعت في البوندسليجا لم تنجح، ولكن المهم أن أحدم دفع 31.50 مليون يورو فقط لضمهما معًا، وجلب 170 مليونًا نظير بيعهما، ليصبحا مشكلة مانشستر سيتي وليفربول فقط!

    الاستنتاج في النهاية هو أنه لا مرموش ولا إيكيتيكي أثبت أنه يستحق المبلغ الذي دفع فيهما، مما يجعل أن التساؤلات منطقية، هل التألق في الدوري الألماني يعني أنك تستطيع تكرار ذلك مع كبار الدوري الإنجليزي مباشرة؟ أم عليك اتخاذ خطوة أخرى لاختبار نفسك قبل السير في هذا الطريق الذي قد يدمر مسيرتك مع عوامل أخرى، مثل الإصابات والمنافسة على المركز!