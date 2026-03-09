إصابة أليسون: كابوس لليفربول بعد استبعاد حارس المرمى الأول من مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي

في غياب أليسون، من المقرر أن يرتدي جيورجي مامارداشفيلي القفازات في أهم مباراة في مسيرته مع ليفربول حتى الآن. وقد سجل اللاعب الدولي الجورجي، الذي انتقل من فالنسيا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، 11 مباراة خلال فترة إصابة أليسون السابقة هذا الموسم. والجدير بالذكر أن إحدى هذه المباريات كانت ضد منافس الثلاثاء خلال مرحلة الدوري في المسابقة. وقد شارك مامارداشفيلي في المباراة التي أقيمت في اسطنبول في وقت سابق من هذا الموسم، حيث حل محل أليسون في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه بنتيجة 1-0.