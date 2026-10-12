أكثر من مجرد إصابة؟.. ضربة قوية للنصر ضد نيفتشي بسبب كينجسلي كومان

المثير في الأمر أن "إصابة" النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح عملاق الرياض النصر، ضد نادي نيفتشي الأوزبكي؛ تفتح بابًا واسعًا من الجدل، بشأن عمل الجهاز الطبي في قلعة العالمي.

نعم.. كومان عانى من إصابة في "العضلة الخلفية" خلال شهر سبتمبر الماضي؛ حيث غاب عن عدد من المباريات، و هي:

* الجولة السادسة من دوري روشن السعودي: النصر (2-1) أبها.

* الجولة السابعة من دوري روشن السعودي: الخليج (1-1) النصر.

* الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية: العين الإماراتي (4-0) النصر.

ومن حسن الحظ أنه كانت هناك فترة توقف دولي، امتدت لنحو 3 أسابيع؛ ليعود النجم الفرنسي من بوابة مباراة النصر والدرعية، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وسجل كومان هدفًا ضد الدرعية؛ قبل أن يتعرض لإصابة جديدة ضد نيفتشي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027، يُشتبه أنها في "العضلة الخلفية" نفسها.