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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أكثر من مجرد إصابة؟.. ضربة قوية للنصر ضد نيفتشي بسبب كينجسلي كومان

النصر
كينجسلي كومان
النصر ضد نيفتشي
نيفتشي
دوري أبطال آسيا النخبة

كينجسلي كومان يفتح بابًا من الجدل في النصر..

تعرض عملاق الرياض النصر لـ"ضربة قاسية"؛ وذلك خلال مواجهة نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين.

النصر فاز (3-1) ضد فريق نيفتشي الأول لكرة القدم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    إصابة كينجسلي كومان ضد نادي نيفتشي

    وفي هذا السياق.. تعرض النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح عملاق الرياض النصر، لـ"الإصابة" في الدقائق الأولى من مواجهة نيفتشي الأوزبكي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذه الإصابة استدعت الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ لـ"سحب" كومان من أرضية الملعب في الدقيقة 13، والدفع بالنجم السعودي أيمن يحيى بدلًا منه.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    طبيعة إصابة كينجسلي كومان مع النصر

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. فقد أظهرت إشارات النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح عملاق الرياض النصر، طبيعة "الإصابة" التي تعرض لها ضد نادي نيفتشي الأوزبكي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأثناء خروجه من أرضية الملعب، ظهر كومان وهو يمسك بـ"العضلة الخلفية"؛ حيث يجب على عشاق النصر الانتظار حتى إجرائه الفحوصات الطبية، لمعرفة مدة غيابه.

  • FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP

    هل "تجددت" إصابة كينجسلي كومان؟

    المثير في الأمر أن "إصابة" النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح عملاق الرياض النصر، ضد نادي نيفتشي الأوزبكي؛ تفتح بابًا واسعًا من الجدل، بشأن عمل الجهاز الطبي في قلعة العالمي.

    نعم.. كومان عانى من إصابة في "العضلة الخلفية" خلال شهر سبتمبر الماضي؛ حيث غاب عن عدد من المباريات، وهي:

    * الجولة السادسة من دوري روشن السعودي: النصر (2-1) أبها.

    * الجولة السابعة من دوري روشن السعودي: الخليج (1-1) النصر.

    * الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية: العين الإماراتي (4-0) النصر.

    ومن حسن الحظ أنه كانت هناك فترة توقف دولي، امتدت لنحو 3 أسابيع؛ ليعود النجم الفرنسي من بوابة مباراة النصر والدرعية، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

    وسجل كومان هدفًا ضد الدرعية؛ قبل أن يتعرض لإصابة جديدة ضد نيفتشي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027، يُشتبه أنها في "العضلة الخلفية" نفسها.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة كينجسلي كومان مع نادي النصر

    النجم الفرنسي كينجسلي كومان البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى عملاق الرياض النصر صيف 2025؛ قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني، بشكلٍ رسمي.

    ومنذ الانضمام للفريق النصراوي؛ سجل كومان 17 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 49 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    ونجح النجم الفرنسي في قيادة النصر؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وفي الموسم الحالي 2026-2027؛ عانى كومان من إصابات عضلية، ليكتفي بهدف وحيد فقط في 8 مباريات.

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