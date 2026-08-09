الجمهور يهتف "رب ضارة نافعة" .. إصابة نجم الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي للركبة

العميد يستعد للدفاع عن أحقيته بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27، بعد فشله في الحصول على بطاقة تأهل مباشر، على إثر احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي العميد بالجزيرة الإماراتي، بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في لقاء الملحق المؤهل لنهائيات النخبة الآسيوية.



