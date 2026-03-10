إشارة إلى انتقال؟ سعيد الملا لاعب كولونيا يتخذ إجراءً مفاجئًا على غرار فلوريان فيرتز

كان مستشار إل مالا السابق، الذي ينحدر من ضواحي كولونيا وكان يعتني أيضًا بأخيه الأكبر مالك، قد شوهد في نهاية شهر فبراير في مقر نادي تشيلسي. يُعتبر نادي البلوز من بين الأندية المهتمة بضم اللاعب في الصيف. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمعلومات صحيفة Sport Bild، كان كشافو نادي نيوكاسل يونايتد حاضرين في الملعب لمشاهدة الموهبة الهجومية خلال المباراة ضد بوروسيا دورتموند.

غالبًا ما يشير تغيير المستشار إلى احتمال انتقال اللاعب - وتنتشر منذ فترة شائعات عن رحيل إل مالا عن كولونيا في الصيف. وبحسب ما ورد، رفض برايتون آند هوف ألبيون عرضًا بقيمة 30 مليون يورو في يناير. ومن المفترض أن يقدم سيغالز عرضًا أفضل هذا الشهر. أما تشيلسي ونيوكاسل، فلم يقوما سوى باستطلاع الآراء.

علاوة على ذلك، ترددت في الآونة الأخيرة تكهنات متكررة حول اهتمام BVB و FC Bayern München بـ El Mala. ومع ذلك، لا يُعرف أي شيء عن عروض محددة من الناديين في الدوري الألماني.