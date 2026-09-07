إشادة ألبانية واحتفال أوروبي وتفاصيل الاستثمار الإنجليزي.. صلاح يخالف توقعات جماهير طرابزون سبور

يعيش قائد منتخب مصر ونجم نادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح حالة من الزخم الفني والاستثماري غير المسبوق في مستهل مشواره بالملاعب التركية.
فبعد ساعات قليلة من قيادته الفريق لاكتساح منافسه جينتشلربيرليجي بخماسية نظيفة في الدوري المحلي، فاجأ صلاح جماهير ناديه بسلوك انضباطي تجاوز التوقعات في يوم الراحة، بينما نال إشادة خاصة من زميله الألباني إرنست موتشي واحتفالًا رسميًا من حسابات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بالتوازي مع تقارير اقتصادية كشفت بدقة تفاصيل إدارته لشركاته وأصوله المالية داخل المملكة المتحدة.