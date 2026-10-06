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Yosua Arya و علي سمير
ترجمه

لجنة أخلاقية لحسم الأمور .. الاتحاد الأوروبي يعلن التحقيق في أحداث مواجهة أيرلندا وإسرائيل

آيرلندا
الكيان العبري
آيرلندا ضد الكيان العبري
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني

مواجهة محتدمة جمعت بين المنتخبين

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تحقيقاً رسمياً في مزاعم بأن لاعبين إسرائيليين بصقوا باتجاه أحد مدربي جمهورية أيرلندا خلال مباراتهما ضمن دوري الأمم الأوروبية في صربيا.

وعيّنت الهيئة الأوروبية الحاكمة للعبة مفتشاً للأخلاقيات في أعقاب تقارير وردت من النفق، في حين نفى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA) هذه المزاعم بشكل قاطع.

  • يويفا يفتح تحقيقًا في مواجهة دوري الأمم

    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقاً رسمياً في واقعة بصق مزعومة وقعت خلال تعادل جمهورية إيرلندا 1-1 مع إسرائيل في دوري الأمم.

    وأكد الاتحاد يوم الاثنين أن مفتشاً تأديبياً سيدرس التقارير الرسمية الخاصة بالمباراة التي أقيمت خلف أبواب مغلقة في باتشكا توبولا بصربيا.

    وظهرت تقارير تزعم أن لاعبين إسرائيليين بصقوا باتجاه أحد مدربي إيرلندا في النفق أو بالقرب منه خلال استراحة الشوطين يوم الأحد. وأكد الاتحاد الأوروبي أن المفتش سيقيّم احتمال وقوع سوء سلوك خلال المباراة. وتمثل هذه الواقعة أحدث نقطة توتر بين البلدين عقب أسابيع من تصاعد التوتر السياسي والرياضي. ومع بدء الإجراءات التأديبية الآن، ينتظر الاتحادان الوطنيان نتائج تحقيق الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية.

  • Republic of Ireland v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD4Getty Images Sport

    ردود فعل متباينة وتصاعد في حدة التوتر

    أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين مفتش معني بالأخلاقيات والانضباط عقب مراجعة تقارير المباراة الرسمية التي تضمّنت تفاصيل الادعاء المتعلق بما جرى في استراحة ما بين الشوطين. وسيحدد المفتش ما إذا كان قد وقع سوء سلوك من أحد اللاعبين خلال مباراة الرابع من أكتوبر. 

    وقال متحدث باسم يويفا: "عقب مراجعة التقارير الرسمية التي تضمّنت ادعاءً بوقوع حادثة في النفق أو حوله خلال استراحة ما بين الشوطين، تم تعيين مفتش معني بالأخلاقيات والانضباط تابع ليويفا لإجراء التحقيق التأديبي المناسب بشأن احتمال وقوع سوء سلوك من لاعب (لاعبين) خلال مباراة مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2027 بين جمهورية أيرلندا وإسرائيل، التي أقيمت في الرابع من أكتوبر 2026 في باتشكا توبولا بصربيا".

    وسارع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى رفض الاتهامات، نافياً أن يكون أي عضو من أعضاء منتخبه قد تصرّف بشكل غير مهني.  وقال متحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بحسب ما نقلت عنه The Athletic: "لم يبصق أحد تجاه المدرب. لقد حرصنا خلال هاتين المباراتين على التحلي بالروح الرياضية كما هو الحال دائماً، بغض النظر عن أي استفزاز قرر الجانب الأيرلندي القيام به".

    وامتدت التوترات إلى خارج أرضية الملعب، إذ تم تقييد وصول وسائل الإعلام عقب مشادات متوترة قبل المباراة. وفي وقت لاحق، منع يويفا صحفيين اثنين من حضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة يوم الأحد، بعدما انتهى بشكل مفاجئ لقاء إعلامي سابق مع مدرب أيرلندا هايمير هالجريمسون.

  • تاريخ من الجدل بين الطرفين

    كانت التوترات قد تصاعدت قبل مباراة الأحد في صربيا بوقت طويل. فقبل اللقاء الأول بينهما في 27 سبتمبر، انسحب حارس مرمى جمهورية أيرلندا جافين بازونو من التشكيلة اعتراضًا على "الفظائع المرتكبة في المنطقة".

    وعلى الرغم من انسحاب بازونو، فازت جمهورية أيرلندا في ذلك اللقاء الأول بنتيجة 3-0 بعدما صوّتت "أغلبية كبيرة" من التشكيلة على خوض المباراة. وقبل تلك المباراة، صرّح هالدريمسون بأن فريقه سيكون "يلعب ضد الإبادة الجماعية".

    وردّ الاتحاد بحدّة، قائلًا إنهم "لا يلعبون مع الجهل والنفاق والغباء"، بل "يلعبون ضد المدرب الذي يجسّدها".

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    التداعيات المستقبلية والإجراءات التأديبية

    سيقوم مفتش الأخلاقيات والانضباط بجمع الأدلة ومراجعة التقارير الرسمية لتحديد ما إذا كانت العقوبات ضرورية. وقد تسفر هذه العملية عن توجيه اتهامات تأديبية رسمية لأي شخص يثبت ارتكابه سوء سلوك في محيط منطقة النفق.

    ومن غير المرجح أن يتبدد التوتر السياسي المحيط بالمباريات المقبلة بسرعة. وكشف الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأيرلندي ديفيد كوريل أن طلبًا رسميًا لتجنب إيقاع البلدين معًا في القرعة في المسابقات المستقبلية قد رُفض سابقًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وينتظر الاتحادان الآن قرار يويفا مع تقدم التحقيق الرسمي.