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Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

بسبب سياسات تشابي ألونسو ومتطلباته .. نجم تشيلسي يخطط للرحيل في يناير

تشيلسي
تشابي ألونسو
انتقالات
إستيفاو ويليان
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز

موهبة أخرى قد ترحل عن البلوز

يفكر نجم تشيلسي الموهوب، إستيفاو، في الرحيل جديًا عن ستامفورد بريدج بعد فترة قصيرة من قدوم المدرب الجديد تشابي ألونسو.

ويُقال إن الموهبة البرازيلية الشابة، الذي وصل إلى غرب لندن بسمعة كبيرة، يشعر بالقلق بأن فرصه مع الفريق الأول ستكون محدودة للغاية هذا الموسم، وقد يسعى إلى الضغط للرحيل في يناير إذا لم يتحسّن وضعه بشكل جذري.

  • إستيفاو يعاني من التهميش تحت قيادة ألونسو

    يشعر إستيفاو بقلق متزايد بشأن دوره مع تشيلسي في أعقاب تعيين ألونسو، وذلك بحسب ESPN Brasil.

    وقد غاب الجناح البالغ من العمر 19 عامًا عن ختام الموسم الماضي، بما في ذلك كأس العالم، بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة.

    ومنذ عودته إلى جاهزيته البدنية، وجد صعوبة في الحصول على دقائق لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الإسباني.

    اقتصرت مشاركة اللاعب البرازيلي على ظهور قصير لمدة سبع دقائق في أولى مباريات تشيلسي بالدوري ضد فولهام. ثم بقي بديلًا لم يُشارك خلال الفوز المثير بنتيجة 4-3 على برايتون، فيما جاءت مشاركته الأساسية الوحيدة حتى الآن ضمن تشكيلة أُجريت عليها تغييرات كثيرة في كأس كاراباو أمام لوتون.

    ومع غياب تشيلسي عن جميع المسابقات الأوروبية هذا الموسم، فإن قلة عدد مبارياته تعني أن التبديل الإجمالي في التشكيلة سيكون في حده الأدنى.

    ويخشى إستيفاو أن يُبعَد عن خط هجوم شديد التنافسية في ظل توقعات بأن يخوض تشيلسي أقل من 50 مباراة هذا الموسم.


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    التضاربات في المراكز والمخاوف البدنية

    ويزعم التقرير أن إستيفاو تحدث إلى المقربين منه بشأن مدى ملاءمته التكتيكية داخل منظومة ألونسو. فموهبة بالميراس السابقة يفضل اللعب في العمق بالثلث الأخير من الملعب. غير أن تلك الأدوار الهجومية المركزية يهيمن عليها حاليًا كول بالمر ومورجان روجرز، أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي.

    وثمة طريق بديل للوصول إلى التشكيلة الأساسية يتمثل في الجهة اليمنى، وهو مركز يشغله حاليًا بيدرو نيتو. إلا أنه يُقال إن إستيفاو شديد التحفظ على الانتقال إلى ذلك الدور الجانبي تحديدًا في ظل المنظومة التكتيكية الحالية لألونسو.

    ويعتقد اللاعب الشاب أن التأقلم مع متطلبات المدرب في مركز الجناح سيضطره إلى زيادة كتلته العضلية بشكل كبير. وهو يخشى أن اكتساب كتلة عضلية مفرطة من شأنه أن يعيق رشاقته الطبيعية ويؤثر سلبًا على أسلوب لعبه الديناميكي.


  • منافسة هجومية شرسة في ستامفورد بريدج

    يمتلك تشيلسي واحدًا من أقوى خطوط الهجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يهيمن الثلاثي بالمر وروجرز وجواو بيدرو على مراكز التشكيلة الأساسية خلال جزء كبير من الموسم.

    وعلى الرغم من فشله في ضم هدفه في خط الوسط لامين كامارا قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الثلاثاء، لا يزال فريق غرب لندن يزخر بالمواهب المميزة.

    وتترك هذه المنافسة الداخلية إستيفاو، الذي انضم في صفقة بقيمة 61.5 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني) ويملك في رصيده ثمانية أهداف في 38 مباراة مع النادي، في مواجهة معركة صعبة للحصول على مكان منتظم في التشكيلة.

    وفي الوقت نفسه، تراقب أندية أخرى الوضع عن كثب في ظل سعي فرق الدوري الممتاز الحثيث للتعاقد مع مهاجمي الأطراف. ووفقًا لصحيفة الجارديان، فقد ارتبط ليفربول مؤخرًا باهتمامه بالجناح البرازيلي، ما يشير إلى وجود سوق قوية بالفعل في حال قرر الرحيل.


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    مواجهة حاسمة منتظرة

    ورغم أن إستيفاو لا يزال سعيدًا في لندن ويرغب في المقام الأول في تحقيق النجاح مع تشيلسي، فإن قلة مشاركاته مع الفريق الأول قبل حلول العام الجديد قد تدفعه إلى اتخاذ قرار الرحيل.

    وإذا استمر وضعه الهامشي، فإن الرحيل الشتوي خلال فترة الانتقالات في يناير يبقى احتمالًا واقعيًا للغاية.

    أما في الوقت الحالي، فيتعين على تشكيلة ألونسو أن توجّه اهتمامها بالكامل نحو مواجهة ضخمة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد. إذ يقوم تشيلسي برحلة قصيرة إلى ملعب الإمارات لمواجهة حامل اللقب آرسنال ، حيث سيأمل إستيفاو بشدة في أن يشارك ويثبت جدارته في الديربي المرتقب.

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