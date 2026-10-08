"إسبانيا لعبت بالطريقة التي لا نحبها" .. نجم منتخب الأرجنتين يكشف عن معاناته في نهائي كأس العالم 2026

لم يتردد تاليافيكو في التعبير بصراحة عن رأيه بشأن هزيمة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، واصفاً الأداء الجماعي للفريق بأنه أقل بكثير من المستوى المتوقع من أبطال العالم. وفي مقابلة موسعة مع موقع ClankJPV، أقر الظهير الأيسر لفريق أولمبيك ليون بأن فريق ليونيل سكالوني واجه صعوبة في التعامل مع أسلوب اللعب عالي الكثافة الذي اعتمده العملاق الأوروبي.

واعترف تاليافيكو: "كان أداؤنا في النهائي سيئًا للغاية مقارنة بمبارياتنا الأخرى، ولم يقترب أبدًا مما أظهرناه في عام 2022".

وأضاف: "لسوء الحظ، تفوقت إسبانيا علينا تمامًا من الناحية التكتيكية. أعتقد أن الناس حاولوا بعض الشيء إيجاد طريقة للقول إننا لم نكن المنتخب الذي يعرفه الجميع. لكن للأسف، أعتقد أنهم سحقونا تكتيكيًا. إسبانيا فريق يمارس ضغطاً عالياً للغاية، ويستولي على الكرة منك ويهيمن على الاستحواذ. وهذا بالضبط ما لا نحبه. نحن فريق يحب السيطرة على المباراة بالكرة. وعندما نفقد تلك السيطرة، يتعين علينا الدفاع بشكل متماسك، ونحن لسنا الأفضل في ذلك".