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أحمد فرهود

إسبانيا تتجاوز أزمتها مجددًا: حظ أسود يطارد نجم ريال مدريد.. و"أكبر خدعة في تاريخ الكرة" تتأكد ضد النمسا

فقرات ومقالات
إسبانيا
برشلونة
ريال مدريد
مارك كوكوريلا
لامين يامال
باو كوبارسي
أوناي سيمون
إسبانيا ضد النمسا
النمسا
كأس العالم

إسبانيا تواصل حلم الحصول على "النجمة المونديالية الثانية"..

"دون مفاجآت".. هكذا هو عنوان مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره النمساوي، مساء يوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

إسبانيا فازت (3-0) ضد النمسا؛ لتتأهل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، في انتظار الفائز من مواجهة منتخبي البرتغال وكرواتيا.

ثلاثية إسبانيا في الشباك النمساوية؛ جاءت بواسطة ميكيل أويارزابال "هدفين" وبيدرو بورو، في الدقائق 36 و66 و89 تواليًا.

ولم يجد المنتخب الإسباني أي عناء، في مشواره نحو ثمن النهائي؛ بينما ودعت النمسا المونديال بشكلٍ رسمي، بعد فوز وحيد "غير مقنع" ضد الأردن.

ويبقى على الإسبان فقط، أن يستعيدوا "أفضل نسخة" من جوهرتهم لامين يامال؛ الذي لم يبرز بالشكل الكافي حتى وقتنا هذا، خاصة أنه دخل المونديال وهو يُعاني من الإصابة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إسبانيا على النمسا..

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ثنائي برشلونة.. إسبانيا تحلم بتكرار "إنجاز برازيل 58"

    دخل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم "التاريخ"؛ وذلك خلال مواجهة النمسا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    إسبانيا خاضت مواجهة النمسا، بـ"تشكيل أساسي" يضم لاعبين تحت 20 عامًا؛ وهما قلب الدفاع باو كوبارسي والجوهرة لامين يامال، ثنائي العملاق الكتالوني برشلونة.

    كوبارسي الذي يقدّم بطولة كأس عالم مبهرة، يبلغ من العمر 19 سنة فقط؛ وهو السن الذي سيصل إليه يامال، بعد أيامٍ قليلة للغاية.

    وبالتالي.. أصبحت إسبانيا ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم، يشرك لاعبين اثنين تحت سن الـ20، في "التشكيل الأساسي" بإحدى المباريات الإقصائية.

    ولم يفعل ذلك؛ إلا منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 1958، على النحو التالي:

    * اللاعب الأول: الأسطورة بيليه.

    * اللاعب الثاني: جوزيه ألتافيني "مازولا".

    ويرغب المنتخب الإسباني أن تكون النهاية سعيدة، مثلما فعلت البرازيل في نسخة 1958؛ عندما توّجت باللقب العالمي الغالي، بعد الفوز على السويد في المباراة النهائية.

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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    أوناي سيمون.. عندما تكون الأرقام "أكبر خدعة في التاريخ"!

    الحارس الإسباني أوناي سيمون، هو "المثال الحي" بأن الأرقام في عالم الساحرة المستديرة؛ أحيانًا كثيرة تكون "خادعة"، ولا تُعبر عن الواقع.

    هذا ليس تقليلًا من سيمون؛ ولكنه واقع عندما نقارن أرقامه مع الأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس، أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ.

    وكسر سيمون خلال مواجهة النمسا، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، رقم كاسياس التاريخي؛ كـ"أكثر حارس مرمى إسباني" حفاظًا على نظافة شباكه في المونديال، على النحو التالي:

    * سيمون: 518 دقيقة متتالية.

    * كاسياس: 476 دقيقة متتالية.

    ليس هذا فقط.. بل أن سيمون أصبح أكثر حارس حفاظًا على "نظافة شباكه" بصفةٍ عامة، في تاريخ بطولة كأس العالم؛ متجاوزًا الإيطالي والتر زينجا، الذي لم يستقبل أي هدف في 517 دقيقة متتالية.

    ولم يستقبل سيمون أي هدف في شباكه، في بطولة كأس العالم؛ وذلك منذ الدقيقة 51 من مواجهة اليابان، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنسخة "قطر 2022".

    ورغم خسارة إسبانيا من المغرب، في دور الـ16 من هذه النسخة المونديالية؛ إلا أن ذلك جاء بـ"ركلات الجزاء" فقط، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0).

    وفي النسخة الحالية.. حافظ أوناي سيمون على نظافة شباكه، في 4 مباريات متتالية؛ وذلك من المجموعات وحتى انتهاء مواجهة النمسا، في دور الـ32.

    ويعود الفضل في ذلك؛ إلى تألُق دفاعات إسبانيا في كأس العالم 2026 من الأساس، بقيادة الثنائي باو كوبارسي وإيمريك لابورت.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الجناح الأيسر.. منتخب إسبانيا يتجاوز أزمته مجددًا ولكن!

    الآن.. لنترك لغة الأرقام؛ ونتجه إلى "أزمة واضحة" في منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026.

    هذه الأزمة تتمثّل في مركز "الجناح الأيسر"؛ وذلك في ظل إصابة نيكو ويليامز، جناح نادي أتلتيك بيلباو الإسباني.

    ويليامز دخل كأس العالم 2026، وهو غير جاهز طبيًا وبدنيًا، وكان يُشارك لدقائق قليلة في دور المجموعات؛ قبل أن يتعرض لإصابة جديدة، في مواجهة أوروجواي.

    لذا.. أصبح لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني؛ يعتمد بـ"شكل أساسي" على أليكس باينا، في مركز الجناح الأيسر.

    باينا ليس مثل ويليامز؛ حيث لا يتمتع بنفس المهارات أو السرعات، ولكنه يحاول تعويض ذلك بالآتي:

    * أولًا: ذكائه التكتيكي؛ بالتحرك من الجناح للعمق.

    * ثانيًا: قدراته الكبيرة في صناعة الأهداف.

    أي أننا أصبحنا نجد متعة "أقل"، على الجناح الأيسر للمنتخب الإسباني؛ لكن مع عمل تكتيكي أكبر، يعوض ذلك.

    وحتى الآن.. يتجاوز المنتخب الإسباني أزمة الجناح الأيسر بنجاح؛ إلا أنه من غير المعروف هل سيستمر ذلك أم لا، خاصة عند مواجهة منافسين أكثر قوة.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مارك كوكوريلا.. حظ أسود يطارد نجم ريال مدريد الجديد

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن الظهير الأيسر مارك كوكوريلا؛ المُنتقل من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، في صيف العام الحالي.

    كوكوريلا يقدّم مستويات جيدة للغاية في بطولة كأس عالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ خاصة في مواجهة النمسا في دور الـ32، حيث صنع هدفين.

    لكن رغم ذلك؛ يواجه نجم الريال الجديد نحسًا كبيرًا للغاية في النسخة المونديالية الحالية، على النحو التالي:

    * ضد السعودية: سجل هدفًا؛ ولكنه احتسب عكسيًا باسم مدافع الخصم حسان تمبكتي.

    * ضد النمسا: سجل هدفًا؛ ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود خطأ لحارس المنتخب المنافس.

    بمعنى.. كوكوريلا أظهر لنا نسخة هجومية رائعة، في بطولة كأس العالم 2026، حيث لم يعد يكتفي بالدفاع فقط؛ ولكنه واجه سوء حظ كبير رغم ذلك، من خلال أهدافه الملغية.