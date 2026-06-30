"شعرت بالحزن لكنني لم أندم على اختيار إسبانيا" .. لامين يامال يتحدث عن الهتافات المعادية للإسلام خلال مواجهة مصر

في أواخر مارس الماضي، التقى المنتخبان المصري والإسباني وديًا، على استاد "آر سي دي إي"، استعدادًا لكأس العالم 2026، في لقاء حسمه التعادل السلبي دون أهداف.

وأثناء المباراة، أطلق الجماهير الإسبانية هتافات معادية للإسلام، على غرار "من لا يقفز فهو مسلم"، ورغم ذلك لم يتم إيقاف اللقاء من قِبل الحكم، إذ تنص اللوائح على ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد أي هتافات عنصرية.

من جانبه، أعرب يامال عن أسفه تجاه هذه الهتافات من قبل، فيما فتح الاتحاد الدولي "فيفا" تحقيقًا تأديبيًا في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



