بعد وقفته الصارمة ضد الهتافات المعادية للإسلام التي أُطلقت في المدرجات خلال ودية مصر وإسبانيا قبل كأس العالم 2026، أكد لامين يامال؛ نجم لا روخا وبرشلونة، من جديد رفضه التام لمثل هذه الهتافات، مشددًا على شعوره بالحزن لمجرد سماعها.
"شعرت بالحزن لكنني لم أندم على اختيار إسبانيا" .. لامين يامال يتحدث عن الهتافات المعادية للإسلام خلال مواجهة مصر
ما القصة؟
في أواخر مارس الماضي، التقى المنتخبان المصري والإسباني وديًا، على استاد "آر سي دي إي"، استعدادًا لكأس العالم 2026، في لقاء حسمه التعادل السلبي دون أهداف.
وأثناء المباراة، أطلق الجماهير الإسبانية هتافات معادية للإسلام، على غرار "من لا يقفز فهو مسلم"، ورغم ذلك لم يتم إيقاف اللقاء من قِبل الحكم، إذ تنص اللوائح على ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد أي هتافات عنصرية.
من جانبه، أعرب يامال عن أسفه تجاه هذه الهتافات من قبل، فيما فتح الاتحاد الدولي "فيفا" تحقيقًا تأديبيًا في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
"شعرت بالحزن لكنني لم أندم على اختيار إسبانيا"
في هذا الشأن، سئل يامال عما إذا شعر في تلك اللحظة التي ترددت بها الهتافات المعادية للإسلام بالندم لاختيار منتخب إسبانيا، وليس بلده الأم "المغرب"، ليجيب بالنفي.
وقال صاحب الـ18 عامًا في تصريحاته لبرنامج "إل لارجيرو": " لا علاقة للأمر ببعضه. في النهاية، الهتافات كانت ضد المسلمين وليس ضد المغاربة. أعتقد أن جميع السنغاليين المسلمين، والإسبان المسلمين، قد تضايقوا من ذلك. لا أعتقد أن الأمر له أي علاقة بقراري. إذا كان السؤال هو ما إذا كنت نادماً، فالإجابة هي لا. أنا مع إسبانيا، وأرى أننا مرشحون للفوز بكأس العالم. لقد اخترت إسبانيا، وكان بإمكاني الذهاب مع أي من المنتخبين، وسأظل مع إسبانيا".
وأضاف: "أعلم أن إسبانيا بأكملها لم تكن تهتف، بل كان جزءاً من الملعب فقط. أشعر بالحزن تجاههم لأنهم لم يدركوا ما كانوا يصرخون به. لديهم آباء مثل آبائي، لكن والديّ ربوني بطريقة، ووالديهم ربوهم بطريقة أخرى".
"أنا معجب بنجم المغرب"
على جانب آخر، سئل لامين يامال عن أكثر لاعبين لفتوا نظره خلال كأس العالم 2026، ليختار ثلاثة بالتحديد..
اختيار الإسباني وقع على الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي ومنافسه في ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بجانب إسماعيل صيباري؛ نجم المغرب.
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وماذا بعد ليامال وإسبانيا؟
عبر المنتخب الإسباني لدور الـ32 من كأس العالم متصدرًا جدول ترتيب مجموعته بسبع نقاط، متفوقًا على الرأس الأخضر (3)، أوروجواي (2)، والسعودية (2).
ومن المقرر أن يلتقي لاروخا بمنتخب النمسا، غدًا الخميس، ضمن دور الـ32، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.