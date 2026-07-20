ليونيل ميسي؛ قائد منتخب الأرجنتين الذي خسر في الوقت الإضافي في نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، نشر رسالة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي للمباراة التي أقيمت في ملعب ميتلايف.
مهنئًا إسبانيا بكأس العالم 2026 .. ليونيل ميسي: سيستغرق الأمر وقتًا حتى تلتئم جراحنا في الأرجنتين
رسالة ميسي
كتب ليو: "الألم هائل وسيستغرق الأمر وقتًا حتى تلتئم هذه الجراح. لكنني أتشبث أيضًا بجميع الذكريات الجميلة… المباريات التي قلبنا فيها النتيجة، بعد أن بذلنا قصارى جهدنا، والتي ستبقى خالدة في ذاكرتنا إلى الأبد، ودعم بلد بأكمله الذي، إلى جانب العمل الجاد والتفاني من جانب هذه المجموعة، قادنا، مرة أخرى، إلى مصاف أفضل الفرق في العالم. من الصعب اليوم تقدير ما حققناه حق تقديره، لكن هذا الفريق وصل إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم.
"شكرًا جزيلاً على كل تحية وكل رسالة. مرة أخرى، تمكنا من التوحد كدولة والوقوف صفًا واحدًا، متشاركين الفخر الهائل بكوننا أرجنتينيين".
واختتم: "وأود أيضًا أن أهنئ إسبانيا على فوزها بالبطولة".
هل سيتقاعد؟
من المحتمل أن تكون هذه هي المباراة الأخيرة لميسي مع المنتخب الوطني، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بعد، فقد أعلن سكالوني، الذي أعلن عن نيته التنحي في ديسمبر، عن ذلك قبله.
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