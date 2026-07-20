مهنئًا إسبانيا بكأس العالم 2026 .. ليونيل ميسي: سيستغرق الأمر وقتًا حتى تلتئم جراحنا في الأرجنتين

كتب ليو: "الألم هائل وسيستغرق الأمر وقتًا حتى تلتئم هذه الجراح. لكنني أتشبث أيضًا بجميع الذكريات الجميلة… المباريات التي قلبنا فيها النتيجة، بعد أن بذلنا قصارى جهدنا، والتي ستبقى خالدة في ذاكرتنا إلى الأبد، ودعم بلد بأكمله الذي، إلى جانب العمل الجاد والتفاني من جانب هذه المجموعة، قادنا، مرة أخرى، إلى مصاف أفضل الفرق في العالم. من الصعب اليوم تقدير ما حققناه حق تقديره، لكن هذا الفريق وصل إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم.

"شكرًا جزيلاً على كل تحية وكل رسالة. مرة أخرى، تمكنا من التوحد كدولة والوقوف صفًا واحدًا، متشاركين الفخر الهائل بكوننا أرجنتينيين".

واختتم: "وأود أيضًا أن أهنئ إسبانيا على فوزها بالبطولة".