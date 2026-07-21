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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

"ترك الكرة لتوريس كي يرتب جوربه" .. هجوم على نجم الأرجنتين بعد الهزيمة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

جيوليانو سيميوني
إسبانيا ضد الأرجنتين
الأرجنتين
كأس العالم
فيران توريس

يتحمل لاعب أتلتيكو مدريد جزءًا من المسؤولية عن الهدف الحاسم الذي أدى إلى فوز إسبانيا..

بعد يومين من انتصار إسبانيا التي فازت يوم الأحد الماضي بكأس العالم 2026 بفوزها على الأرجنتين في المباراة النهائية، تظهر بعض التفاصيل حول الهدف الحاسم الذي سجله فيران توريس في الشوط الإضافي الأول.

وعند تحليل اللعبة التي أدت إلى هدف لاعب برشلونة، تظهر تفاصيل حول تصرف جوليانو سيميوني، الذي توقف عند تمريرة بيدرو بورو إلى نيكو ويليامز ليرتب جوربه، مما أدى إلى فقدانه التغطية الدفاعية على فيران توريس، الذي استقبل الكرة من مهاجم بيلباو وسجل الهدف من داخل منطقة الجزاء، دون أن يتمكن سيميوني من استعادة التغطية.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الخطأ المزدوج الذي ارتكبه سيميوني

    تفصيل أصبح حاسماً وتعرض سيميوني بسببه لانتقادات عديدة من مشجعي الأرجنتين، وهو تشتت انتباه كلف منتخب سكالوني ثمناً باهظاً، على الرغم من أنه ليس من المؤكد أن المباراة كانت ستنتهي بشكل مختلف لو بقي سيميوني أقرب إلى فيران توريس.

    سيميوني دخل الملعب في الدقيقة 70 بديلاً عن دي بول، وقبل صافرة النهاية بقليل، كانت الكرة بين قدميه لتسجيل هدف التعادل المحتمل، لكنه أهدر الفرصة التي انطلقت من ركلة ركنية، حيث سدد الكرة بقدمه اليمنى عالياً فوق المرمى.



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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كأس العالم في عهد سيميوني

    بعد مشاركتين متتاليتين كبديل مع الجزائر والنمسا، بدأ مشوار جوليانو سيميوني في كأس العالم في المباراة الثالثة من دور المجموعات ضد الأردن، حيث أشركه سكالوني أساسيًا في الجهة اليمنى ضمن تشكيلة الأرجنتين 4-4-2، قبل أن يعيده إلى مقاعد البدلاء في دور الـ16 ضد الرأس الأخضر، وفي دور الـ8 ضد مصر، وفي ربع النهائي الذي فازت فيه الأرجنتين على سويسرا.

    وعاد لاعب أتلتيكو مدريد إلى الملعب في نصف النهائي أمام إنجلترا حيث شارك أساسياً مرة أخرى، قبل أن يدخل الملعب في الشوط الثاني في المباراة ضد إسبانيا.


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