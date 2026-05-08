ضحكة لها ألف معنى: من إرنستو فالفيردي إلى كيليان مبابي.. "ابتسامة الجلاد" تتحوّل لرصاصة في قلب برشلونة وريال مدريد

الآن.. لنتطرق إلى مشهد المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي؛ وذلك بعد إقالته من القيادة الفنية للعملاق الكتالوني برشلونة، في يناير 2020.

فالفيردي تولى القيادة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، صيف عام 2017، وقاده إلى عديد الألقاب؛ و هي:

* الدوري الإسباني: 2017-2018 و2018-2019.

* كأس ملك إسبانيا: 2018-2019.

* كأس السوبر الإسباني: 2017-2018.

إلا أن أسوأ ما كان في فترة فالفيردي؛ هو فشل برشلونة "الأوروبي"، وتعرضه لبعض "الريمونتادا" من المنافسين.

هُنا.. قررت الإدارة البرشلونية برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وقتها، استغلال خسارة الفريق الأول لقب كأس السوبر الإسباني في يناير 2020؛ لتعلن إقالة فالفيردي من منصبه، بشكلٍ رسمي.

وتوقع الجميع أن يظهر فالفيردي حزينًا، بعد قرار إقالته المفاجئ؛ إلا أنه على العكس ظهر "مبتسمًا" وراء زجاج سيارته، خلال مغادرته المدينة الرياضية.

هذه "الابتسامة" التي أثارت الكثير من الجدل، يُمكن إرجاعها إلى عديد الأسباب؛ على النحو التالي:

* أولًا| ابتسامة ساخرة.. عندما تمت إقالة فالفيردي، كان برشلونة يسير بشكل جيد للغاية موسم 2019-2020، بتصدر الدوري الإسباني والتأهُل أوروبيًا وفي كأس ملك إسبانيا؛ لذلك ربما تكون ضحكته استهزاء من قرار الاستغناء عنه، ومعرفته أن الفريق سينهار من بعده.

* ثانيًا| ابتسامة التحرر.. فالفيردي تحمل انتقادات قاسية للغاية، طوال فترته على رأس القيادة الفنية لبرشلونة؛ لذلك ربما تكون ضحكته هي شعور بالارتياح الشديد بعد قرار الاستغناء عنه، لأنه سيبتعد عن الضغوطات.

* ثالثًا| ابتسامة الشماتة.. الجميع كان يعلم أن برشلونة غير مستقر إداريًا، في فترة مجلس بارتوميو؛ لذلك ربما تكون ضحكته هي نوع من الشماتة في مسؤولي النادي، خاصة أن بعض اللاعبين كانوا معترضين على قرار الاستغناء عنه.

والمثير في الأمر أن برشلونة انهار بالفعل، بعد قرار إقالة فالفيردي في يناير 2020؛ حيث فقد "صدارته" للدوري وخسر اللقب، كما ودع كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي.

أما الضربة الأكبر فكانت في دوري أبطال أوروبا؛ حيث ودع الفريق البرشلوني من ربع النهائي، بهزيمة فاضحة (2-8) ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ.