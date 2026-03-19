إرلينغ هالاند يقوم باستثمار مفاجئ في بطولة الشطرنج

يعتقد نجم مانشستر سيتي أن المهارات المطلوبة للنجاح على أرض الملعب تشبه إلى حد كبير تلك اللازمة لإتقان لعبة الشطرنج. وفي حديثه لموقع الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، أعرب هالاند عن إعجابه بهذه الرياضة وكيف تساهم في صقل ذكائه خلال المباريات الحاسمة.

"الشطرنج لعبة رائعة. إنها تشبه كرة القدم كثيرًا لأنها تزيد من حدة الذهن. عليك التفكير بسرعة، والثقة في غرائزك، والتفكير في عدة خطوات مسبقًا. الاستراتيجية والتخطيط هما كل شيء"، أوضح هالاند. "أنا أستثمر في Norway Chess لأنني أعتقد أن جولة بطولة العالم الجديدة للشطرنج Total Chess World Championship Tour يمكن أن تحول الشطرنج إلى رياضة أكبر للمشاهدين حول العالم."