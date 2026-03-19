Getty Images Sport
ترجمه
إرلينغ هالاند يقوم باستثمار مفاجئ في بطولة الشطرنج
صيغة ثورية للشطرنج العالمي
تهدف هذه الجولة إلى إحداث ثورة في هذه الرياضة من خلال استضافة أربع بطولات سنوية كبرى في مدن عالمية رئيسية. وستتوج هذه المسابقة النخبوية بطلاً عالمياً واحداً بناءً على الأداء في ثلاثة تخصصات مختلفة: الشطرنج الكلاسيكي السريع، والشطرنج السريع، والشطرنج الخاطف.
- Getty Images Sport
هاالاند يشرح الصلة بكرة القدم
يعتقد نجم مانشستر سيتي أن المهارات المطلوبة للنجاح على أرض الملعب تشبه إلى حد كبير تلك اللازمة لإتقان لعبة الشطرنج. وفي حديثه لموقع الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، أعرب هالاند عن إعجابه بهذه الرياضة وكيف تساهم في صقل ذكائه خلال المباريات الحاسمة.
"الشطرنج لعبة رائعة. إنها تشبه كرة القدم كثيرًا لأنها تزيد من حدة الذهن. عليك التفكير بسرعة، والثقة في غرائزك، والتفكير في عدة خطوات مسبقًا. الاستراتيجية والتخطيط هما كل شيء"، أوضح هالاند. "أنا أستثمر في Norway Chess لأنني أعتقد أن جولة بطولة العالم الجديدة للشطرنج Total Chess World Championship Tour يمكن أن تحول الشطرنج إلى رياضة أكبر للمشاهدين حول العالم."
جوائز كبيرة وتوسع عالمي
لا يُعد هذا مجرد مشروع نابع من شغف هالاند؛ فالدعم المالي والهيكل التنظيمي للجولة يشيران إلى أنها تطور كبير في هذه الرياضة الفكرية. وقد وصفت الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) هذه الدائرة الجديدة بأنها «أحد أهم التطورات في عالم الشطرنج المعاصر»، حيث من المقرر إقامة بطولة تجريبية في وقت مبكر من خريف هذا العام.
كما أن الرهانات كبيرة بالنسبة للمشاركين أيضًا. سيشهد كل موسم من جولة بطولة العالم للشطرنج "توتال تشيس" جوائز مالية لا تقل عن 2.7 مليون دولار (2 مليون جنيه إسترليني). ومن خلال وضع اسمه ورأس ماله وراء هذا المشروع، يأمل هالاند في جلب نفس المستوى من الإثارة والاهتمام التجاري إلى لعبة الشطرنج الذي يجلبه إلى استاد الاتحاد كل نهاية أسبوع.
- Getty Images Sport
على خطى النرويج
ربما لا يكون اهتمام هالاند بهذه اللعبة مفاجئًا، نظرًا للشعبية الهائلة التي تحظى بها لعبة الشطرنج في وطنه. وتعد النرويج بالفعل قوة عالمية في هذه الرياضة بفضل الأستاذ الكبير ماغنوس كارلسن، الذي سيطر على التصنيفات العالمية وفاز بالعديد من الألقاب في مختلف الأشكال على مدار أكثر من عقد من الزمن.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية من هاالاند في الوقت الذي يسعى فيه لتجاوز خيبة الأمل الأوروبية، عقب خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في دور الـ16. وبينما يوجه "آلة التسجيل" النرويجية انتباهه إلى رقعة الشطرنج، يظل مركزاً على الملعب استعداداً للمواجهة الحاسمة ضد أرسنال هذا الأحد في نهائي كأس كاراباو، حيث يأمل في حصد أول لقب محلي له هذا الموسم.
إعلان