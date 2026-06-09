إرلينغ هالاند وجمال موسيالا وثمانية نجوم من كأس العالم كان من الممكن أن يلعبوا مع منتخب إنجلترا في عام 2026

حطم إرلينغ هالاند كل أنواع الأرقام القياسية في مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022، وكان بنفس القدر من التميز على الصعيد الدولي مع منتخب النرويج، الذي يشارك معه في أول بطولة دولية له بعد أن سجل أكثر من هدف في كل مباراة.

ومع ذلك، وُلد هالاند في ليدز بينما كان والده، ألف-إنجي، يلعب مع فريق "الوايتس". ثم انتقل إلى براين، مسقط رأس والديه، في سن الثالثة، وأصبح منذ ذلك الحين نرويجياً فخوراً.

أكد هالاند نفسه أنه لم يفكر أبدًا في اللعب إلا مع منتخب النرويج، بينما اعترف المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، السير غاريث ساوثغيت، في عام 2020 بأن نجم مانشستر سيتي كان "مرتبطًا" بنظام الشباب النرويجي منذ صغره، ولم يكن من المرجح أبدًا أن يستجيب لدعوة منتخب الأسود الثلاثة.