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England eligible stars GFXGetty/GOAL

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إرلينغ هالاند وجمال موسيالا وثمانية نجوم من كأس العالم كان من الممكن أن يلعبوا مع منتخب إنجلترا في عام 2026

التحليل الفني
إنجلترا
كأس العالم
إرلينج هالاند
جمال موسيالا
مايكل أوليسي
سكوت مكتوميناي
أنطوان سيمينيو
فولارين بالوجون
كارني تشوكويميكا
آرون وان بيساكا
فقرات ومقالات

لا يعاني توماس توخيل من نقص في المواهب العالمية التي يمكنه الاختيار من بينها ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم 2026. ولكن في حين أن وجود لاعبين مثل هاري كين وجود بيلينغهام وديكلان رايس يجعل فريق توخيل من بين المرشحين للفوز باللقب، فإنه من الجدير تخيل عالمٍ يختار فيه كل لاعب مؤهل للعب مع منتخب إنجلترا في البطولة تمثيل «الأسود الثلاثة».

ورغم أن قواعد الأهلية قد تكون مربكة في بعض الأحيان، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الذين يستعدون حالياً لبدء الموسم في أمريكا الشمالية، والذين كان بإمكانهم بسهولة تمثيل إنجلترا لو اختاروا هذا المسار.

اختارت GOAL 10 لاعبين من 10 دول مختلفة لم يتمكنوا من الانضمام إلى منتخب إنجلترا...

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    إرلينغ هالاند (النرويج)

    حطم إرلينغ هالاند كل أنواع الأرقام القياسية في مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022، وكان بنفس القدر من التميز على الصعيد الدولي مع منتخب النرويج، الذي يشارك معه في أول بطولة دولية له بعد أن سجل أكثر من هدف في كل مباراة.

    ومع ذلك، وُلد هالاند في ليدز بينما كان والده، ألف-إنجي، يلعب مع فريق "الوايتس". ثم انتقل إلى براين، مسقط رأس والديه، في سن الثالثة، وأصبح منذ ذلك الحين نرويجياً فخوراً.

    أكد هالاند نفسه أنه لم يفكر أبدًا في اللعب إلا مع منتخب النرويج، بينما اعترف المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، السير غاريث ساوثغيت، في عام 2020 بأن نجم مانشستر سيتي كان "مرتبطًا" بنظام الشباب النرويجي منذ صغره، ولم يكن من المرجح أبدًا أن يستجيب لدعوة منتخب الأسود الثلاثة.

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  • Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

    جمال موسيالا (ألمانيا)

    مثل هالاند، اشتهر جمال موسيالا أيضًا كنجم شاب في ألمانيا، وإن كان ذلك مع بايرن ميونيخ وليس بوروسيا دورتموند. لكن على عكس هالاند، لعب لاعب خط الوسط المهاجم بالفعل مع منتخبات إنجلترا للشباب، حيث شارك إلى جانب جود بيلينجهام في فئات عمرية مختلفة قبل أن يخوض مباراتين دوليتين مع منتخب تحت 21 عامًا في عام 2020.

    في تلك المرحلة، كان موسيالا قد بدأ يتألق مع بايرن ميونيخ بعد انتقاله من تشيلسي، وبناءً على تدخل من مدرب ألمانيا يواكيم لوف، بالإضافة إلى بعض الإقناع من زملائه في بايرن ميونيخ، اختار موسيالا تمثيل بلده الأم الذي قضى فيه السنوات السبع الأولى من حياته قبل انتقاله إلى إنجلترا.

    في السنوات التي تلت ذلك، مازح قائد منتخب إنجلترا هاري كين بأنه كان بإمكانه إقناع موسيالا باللعب مع "الأسود الثلاثة" لو كان قد انضم إلى بايرن في وقت أبكر، بعد أن وقع مع عملاق الدوري الألماني قادمًا من توتنهام في عام 2023.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    مايكل أوليز (فرنسا)

    وُلد جناح بايرن ميونيخ مايكل أوليسي في لندن لأب نيجيري وأم فرنسية-جزائرية، وكان أمامه أربعة خيارات دولية مختلفة للاختيار من بينها. وعندما بدأ في تقديم أداء متسق بشكل رائع مع كريستال بالاس، كان هناك أمل حقيقي في أن ينضم إلى صفوف «الأسود الثلاثة».

    ومع ذلك، اختار بدلاً من ذلك الانضمام إلى "البلوز". وعندما سُئل عن قراره، أجاب: "لطالما كانت لي صلة بالمنتخب الفرنسي، ولهذا السبب ألعب لصالح فرنسا".

    بالنسبة لشخص معروف بصراحته ودائماً ما يذهب مباشرة إلى صلب الموضوع، من الصعب المجادلة في هذا التفسير، لكن حقيقة أن أوليسي كان بإمكانه تكرار شراكته الرائعة مع كين في بايرن ميونيخ مع منتخب إنجلترا هي حقيقة يصعب تقبلها. ولصالحه، لم يلعب أوليسي سوى في منتخبات الشباب الفرنسية، لذا ربما لم يكن قراره مفاجئاً للغاية.

  • Scott McTominay Scotland(C)Getty Images

    سكوت ماكتوميناي (اسكتلندا)

    لا شك أن سكوت ماكتوميناي هو لاعب تأخر نضوجه. فقد مر لاعب الوسط بتقلبات في أدائه خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد، لكن بعد انضمامه إلى نابولي في صيف عام 2024، سرعان ما أصبح شخصية محترمة في إيطاليا، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، في الوقت الذي فاز فيه فريق أنطونيو كونتي بلقب الدوري الإيطالي خلال موسمه الأول في نابولي.

    كان مستقبل ماكتوميناي الدولي مرتبطاً باسكتلندا قبل ذلك بوقت طويل، حيث ظهر لأول مرة مع "جيش التارتان" في عام 2018، عندما كان لا يزال يحاول فرض نفسه في تشكيلة مانشستر يونايتد. كان مؤهلاً للعب مع إنجلترا لكونه مولوداً في لانكستر، لكن ماكتوميناي تلقى حثاً من كل من السير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو لاختيار اسكتلندا، وطن والده، قبل أن تحسم زيارة المدرب آنذاك أليكس ماكليش الأمر.

    تعد أهداف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سببًا رئيسيًا في وصول اسكتلندا إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998، على الرغم من أنه ليس الوحيد في تشكيلة ستيف كلارك الذي ولد جنوب الحدود، حيث يوجد الحارس أنجوس جان والمهاجم تشي آدامز ولاعب الوسط المراهق تايلر فليتشر من بين أولئك الذين لديهم جذور إنجليزية.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    فولارين بالوغون (الولايات المتحدة)

    اكتسب فولارين بالوغون شهرة واسعة عندما بدأ في تسجيل الأهداف بوفرة مع فريق ريمس الفرنسي أثناء فترة إعارته من أرسنال خلال موسم 2022-2023، وسرعان ما أصبح مستقبله الدولي موضوع اهتمام، حيث تنافست كل من الولايات المتحدة (بلد مولده)، ونيجيريا (موطن والديه)، وإنجلترا (حيث قضى طفولته بأكملها) على ولائه.

    لعب بالوغون مع كل من الولايات المتحدة وإنجلترا على مستوى الشباب، لكنه قرر أن يعلن ولاءه للأولى في ربيع عام 2023، مما أدى إلى جنون المشجعين الأمريكيين حيث بدا أن المهاجم الذي كانوا ينتظرونه قد ظهر أخيرًا. 

    يلعب بالوغون حاليًا مع موناكو، وهو ليس العضو الوحيد في تشكيلة ماوريسيو بوكيتينو الذي تربطه صلات بإنجلترا؛ فقد كان كل من أنطوني روبنسون وجيو رينا مؤهلين للعب مع منتخب الأسود الثلاثة بحكم المولد، حيث وُلدا في ميلتون كينز وسندرلاند على التوالي.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    أنطوان سيمينيو (غانا)

    كان الظهور الدولي الأول لأنطوان سيمينيو في عام 2022، عندما كان يلعب مع ناديه بريستول سيتي، وكانت أي آمال في أن يمثل إنجلترا يومًا ما مجرد حلم بعيد المنال. ومع ذلك، تطور سيمينيو منذ ذلك الحين ليصبح أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وربما كان قد انضم إلى تشكيلة منتخب إنجلترا هذا الصيف عقب انتقاله في يناير إلى مانشستر سيتي، لولا أنه كان قد اختار بالفعل تمثيل غانا.

    ولد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في لندن، ويحمل أيضًا الجنسية الفرنسية من خلال والدته، مما يعني أنه كان لديه خيارات متعددة. ومع ذلك، فإن تطور مستواه في السنوات الأخيرة فاجأ الإنجليز والفرنسيين على الأرجح، نظرًا لأنه لم يلعب في أي منتخبات شبابية لأي من البلدين، وكان لاعبًا دوليًا غانيًا كامل الأهلية بحلول الوقت الذي انضم فيه إلى بورنموث في يناير 2023.

    وبالتالي، ستعتمد "النجوم السوداء" على سيمينيو ليكون صانع الفارق هذا الصيف، عندما يواجه بلده الأصلي في دور المجموعات إلى جانب زميله المهاجم المولود في إنجلترا، براندون توماس-أسانتي من كوفنتري سيتي.

  • Carney Chukwuemeka Austria 2026Getty Images

    كارني تشوكويميكا (النمسا)

    كان هناك بالطبع ضجة إعلامية كبيرة حول اللاعبين الذين ساعدوا إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا لعام 2022، حيث كان لاعبون مثل ليام ديلاب وجاريل كوانسا وأليكس سكوت من أبرز الشخصيات. لكن بعد تسجيله ثلاثة أهداف خلال البطولة، ربما كان لاعب الوسط كارني تشوكويميكا هو الأكثر إثارة للضجة.

    بعد أن برز في أستون فيلا، قضى لاعب الوسط بعد ذلك موسمين في تشيلسي، لكنه عانى من صعوبة في فرض نفسه تحت قيادة توخيل أو جراهام بوتر أو بوكيتينو. يحصل الآن على وقت لعب أكثر انتظامًا في بوروسيا دورتموند، لكن أي شخص يأمل في رؤيته يرتدي قميص إنجلترا على مستوى الكبار في المستقبل سيصاب بخيبة أمل عندما يعلم أن تشوكويميكا قرر تمثيل النمسا، نظرًا لأنه ولد في فيينا.

    وقد خاض أول مباراة له مع فريق رالف رانجنيك في مارس، وسجل هدفاً في تلك المباراة ضد غانا، مما ساعده على ترسيخ مكانه في تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم.

  • Aaron Wan-Bissaka DR Congo 2026Getty Images

    آرون وان-بيساكا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

    لربما كان آرون وان-بيساكا قد خاض 50 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا حتى الآن لولا أنه ينتمي إلى جيل يزخر بظهيري الأيمن المتميزين.

    أبهر نجم كريستال بالاس السابق في بداية مسيرته في سيلهورست بارك بمهاراته الدفاعية الممتازة وحظي بالتقدير من خلال مشاركاته مع منتخبات إنجلترا للشباب. لكن وجود لاعبين من أمثال كايل ووكر وترنت ألكسندر-أرنولد وكيران تريبير وريس جيمس جعل حصوله على فرصة اللعب مع منتخب الأسود الثلاثة أمراً صعباً.

    لم تساعد الفترة المخيبة للآمال التي قضاها وان-بيساكا مع مانشستر يونايتد في تعزيز فرصته، وفي أغسطس 2025 اختار تمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ستشارك في كأس العالم هذا الصيف بعد فوزها في مباريات الملحق القاري في مارس. اللاعب الذي سجل الهدف الذي حسم تأهلهم، أكسل توانزيبي، هو أيضًا لاعب سابق في منتخبات إنجلترا للشباب.

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