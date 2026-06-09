إرلينغ هالاند وجمال موسيالا وثمانية نجوم من كأس العالم كان من الممكن أن يلعبوا مع منتخب إنجلترا في عام 2026

لا شك أن سكوت ماكتوميناي هو لاعب تأخر نضوجه. فقد مر لاعب الوسط بتقلبات في أدائه خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد، لكن بعد انضمامه إلى نابولي في صيف عام 2024، سرعان ما أصبح شخصية محترمة في إيطاليا، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، في الوقت الذي فاز فيه فريق أنطونيو كونتي بلقب الدوري الإيطالي خلال موسمه الأول في نابولي.
كان مستقبل ماكتوميناي الدولي مرتبطاً باسكتلندا قبل ذلك بوقت طويل، حيث ظهر لأول مرة مع "جيش التارتان" في عام 2018، عندما كان لا يزال يحاول فرض نفسه في تشكيلة مانشستر يونايتد. كان مؤهلاً للعب مع إنجلترا لكونه مولوداً في لانكستر، لكن ماكتوميناي تلقى حثاً من كل من السير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو لاختيار اسكتلندا، وطن والده، قبل أن تحسم زيارة المدرب آنذاك أليكس ماكليش الأمر.
تعد أهداف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سببًا رئيسيًا في وصول اسكتلندا إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998، على الرغم من أنه ليس الوحيد في تشكيلة ستيف كلارك الذي ولد جنوب الحدود، حيث يوجد الحارس أنجوس جان والمهاجم تشي آدامز ولاعب الوسط المراهق تايلر فليتشر من بين أولئك الذين لديهم جذور إنجليزية.