إرلينغ هالاند "سعيد للغاية" بعد تسجيله ثلاثية في مرمى ليفربول، حيث أشار نجم مانشستر سيتي إلى أنه كان يعاني من "ضغوط نفسية" في مواجهة رجال أرني سلوت

"أنا سعيد للغاية، لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة"، قال لـ"بي بي سي سبورت" تعليقاً على ثلاثيته. "لقد حان الوقت، ومن الرائع أن أحقق ذلك أمام ليفربول. الذهاب إلى ويمبلي مرة أخرى، خاصةً بعد أن حقق بيب ذلك مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، كان أمراً مذهلاً. في الواقع، من السخف أن تنظر إلى الإحصائيات لترى عدد المرات التي ذهبنا فيها إلى ويمبلي. هذا ثبات لا يصدق، وهو أمر جنوني، 23 مرة في 10 سنوات هو أمر سخيف".

تغلب مانشستر سيتي على بداية صعبة للمباراة، حيث بدا ليفربول قادراً على مجاراته، لكن الوضع تغير قبل الاستراحة.

"مباراة رائعة، وقد أظهرنا اليوم مستوى رائعًا كما فعلنا في النهائي. علينا أن نبني على هذا الأداء ونواصل المسيرة"، قال هالاند. كما أكد على أهمية إنهاء الهجمات بشكل دقيق، مضيفًا: "من المثالي أن نسجل هدفًا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. الطريقة التي لعبنا بها منذ الدقيقة 25 كانت رائعة. علينا أن نكون أكثر ثباتًا ونفعل هذا أكثر".