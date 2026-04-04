Getty Images Sport
ترجمه
إرلينغ هالاند "سعيد للغاية" بعد تسجيله ثلاثية في مرمى ليفربول، حيث أشار نجم مانشستر سيتي إلى أنه كان يعاني من "ضغوط نفسية" في مواجهة رجال أرني سلوت
هاالاند، بطل الهاتريك السعيد
أطلق هالاند شرارة سلسلة أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 39 عندما سجل من ركلة جزاء، ثم أضاف هدفاً آخر قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. وبعد فترة وجيزة من تسجيل أنطوان سيمينيو الهدف الثالث، أكمل النرويجي ثلاثيته في الدقيقة 57 عندما استلم تمريرة من نيكو أورايلي وتجاوز الحارس جيورجي مامارداشفيلي بقوة.
يضمن هذا الفوز مكاناً في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويواصل تقليداً طويلاً لظهور سيتي في الاستاد الوطني لإنجلترا تحت قيادة بيب جوارديولا، مما أسعد هالاند كثيراً.
- Getty
التوقيت المثالي ساعد «سيتي» على سحق «الريدز»
"أنا سعيد للغاية، لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة"، قال لـ"بي بي سي سبورت" تعليقاً على ثلاثيته. "لقد حان الوقت، ومن الرائع أن أحقق ذلك أمام ليفربول. الذهاب إلى ويمبلي مرة أخرى، خاصةً بعد أن حقق بيب ذلك مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، كان أمراً مذهلاً. في الواقع، من السخف أن تنظر إلى الإحصائيات لترى عدد المرات التي ذهبنا فيها إلى ويمبلي. هذا ثبات لا يصدق، وهو أمر جنوني، 23 مرة في 10 سنوات هو أمر سخيف".
تغلب مانشستر سيتي على بداية صعبة للمباراة، حيث بدا ليفربول قادراً على مجاراته، لكن الوضع تغير قبل الاستراحة.
"مباراة رائعة، وقد أظهرنا اليوم مستوى رائعًا كما فعلنا في النهائي. علينا أن نبني على هذا الأداء ونواصل المسيرة"، قال هالاند. كما أكد على أهمية إنهاء الهجمات بشكل دقيق، مضيفًا: "من المثالي أن نسجل هدفًا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. الطريقة التي لعبنا بها منذ الدقيقة 25 كانت رائعة. علينا أن نكون أكثر ثباتًا ونفعل هذا أكثر".
هل كان لدى هالاند ميزة نفسية؟
كانت المباراة الأخيرة بين الفريقين - التي أقيمت في فبراير - محفوفة بالجدل. ومع تعادل النتيجة 1-1، حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد سقوط ماتيوس نونيس إثر مخالفة من الحارس أليسون، مما سمح لهاالاند بالتقدم لتسديد الكرة وتحويلها إلى هدف، وبذلك حسم النقاط الثلاث لصالح فريقه. وفي اللقاء الذي سبق ذلك، أضاع هاالاند ركلة جزاء، لكن مانشستر سيتي فاز في النهاية بنتيجة 3-0.
وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على دفعة معنوية بتسجيله الركلة هذه المرة، قال: "يمكنك القول بذلك، لكن يمكنك أيضًا القول إنني سجلت في الدقيقة 95 في المباراة الأخيرة ضد ليفربول، لذا يمكنك القول إن ذلك كان أمرًا نفسيًا بالنسبة لهم ربما".
- Getty Images Sport
السيتي يطمح للمزيد بعد فوزه الساحق على ليفربول
بعد أن فاز مانشستر سيتي بكأس كاراباو هذا الموسم، يتطلع الفريق الآن إلى تحقيق ثنائية محلية على الأقل، حيث لا يزال كأس الاتحاد الإنجليزي في متناول يديه. ويبتعد الفريق بتسع نقاط عن أرسنال مع وجود مباراة مؤجلة في الدوري، مما يعني أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى أمر غير مرجح ولكنه ليس مستحيلاً. ومع ذلك، بعد أن تعافى الفريق من البداية المخيبة للآمال أمام ليفربول ليحقق فوزاً تاريخياً، سيكون هالاند وزملاؤه في مانشستر سيتي مستعدين للانقضاض إذا ما بدأ أرسنال في التراجع.
