موضوعات محظورة .. مانشستر سيتي يتدخل في مقابلة خاصة مع إرلينج هالاند

وفي حديث منفصل، وجّه هالاند تركيزه نحو الجماهير المسافرة، داعيًا الفريق والمشجعين إلى البقاء متحدين رغم عوامل التشتيت الخارجية.

وفي كلامه الموجّه إلى الجماهير المتوجهة إلى أنفيلد، قال المهاجم: "أعتقد أنهم سيقضون وقتًا ممتعًا. علينا أن نبقى متماسكين، علينا أن نبقى إلى جانب بعضنا البعض، وعلينا أن نظل إيجابيين."

وتأكيدًا على ضرورة التحلّي بعقلية بنّاءة قبل المباراة، أضاف المهاجم: "مهما حدث في الحياة، علينا دائمًا أن نبتسم. علينا أن نظل إيجابيين، وأن ننظر إلى الأمام، وأن نحاول الفوز بمباريات كرة القدم، وأن نحاول الاستمتاع بالوضع والفوز بالمباراة. علينا أن نبقى متماسكين، وأن ننشر المحبة فيما بيننا. لذا، نعم، ابقوا متماسكين، استمتعوا بالرحلة وابتسموا."

وفي غضون ذلك، تناول مدرب السيتي إنزو ماريسكا الموضوع خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، معربًا عن ثقته الكاملة في إدارة النادي بينما يستعد النادي لتقديم استئنافه.

وفي حديثه الموجّه إلى الإعلام، قال ماريسكا: "أتفهم سبب وجود معظمكم هنا. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن هناك إجراءات جارية، وفي هذه اللحظة أثق تمامًا في النادي."

وتعبيرًا عن التزامه بالمشروع، أضاف المدرب: "أثق في النادي لأنني أثق في الناس. هذا هو سبب انضمامي إلى النادي. لا يوجد نادٍ آخر في العالم أرغب في التواجد فيه. أنا سعيد وفخور بوجودي هنا."



