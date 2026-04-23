Burnley v Manchester City - Premier League
"قلتها 3 مرات" .. هالاند ينفجر في وجه صحفي بعد اتهام مانشستر سيتي بـ"العجز" أمام بيرنلي

النجم النرويجي حاول الدفاع عن فريقه

بدا إرلينج هالاند منزعجًا بشكل واضح خلال مقابلة أجريت معه بعد المباراة عقب فوز مانشستر سيتي الصعب بنتيجة 1-0 على بيرنلي في ملعب «تورف مور».

وعلى الرغم من تسجيله الهدف الحاسم الذي وضع فريقه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن المهاجم النرويجي سئم من الأسئلة المتكررة حول عجز سيتي عن استغلال المزيد من الفرص.

    صعد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على بيرنلي، أمس الأربعاء، متجاوزًا آرسنال بفارق الأهداف المسجلة.

    ورغم أن هدف هالاند باللمسة الخفيفة في الدقيقة الخامسة بدا وكأنه يمهد الطريق لأداء مهيمن، إلا أن لاعبي سيتي أهدروا العديد من الفرص بشكل مفاجئ، وفشلوا في تسجيل أي هدف آخر رغم تسديدهم 28 كرة على المرمى طوال المباراة.

    وظل بيرنلي منافسًا قويًا وأهدر عدة فرص للتعادل، لكن سيتي صمد ليحصد نتيجة حاسمة تضع سباق اللقب بين يديه بشكل قاطع.

    الفوز أهم من أي شيء

    خلال مقابلته الصحفية بعد المباراة، تعرض هالاند لسلسلة من الأسئلة المتكررة حول ما إذا كان الفارق الضئيل في النتيجة يمثل مصدر قلق. وبالنظر إلى أن سباق اللقب هذا الموسم قد يُحسم في النهاية بعدد الأهداف المسجلة، سأل مراسل «سكاي سبورتس» المهاجم النرويجي على وجه التحديد عما إذا كان على «سيتي» أن يكون أكثر دقة في التسجيل على ملعب «تورف مور».

    بقي النرويجي دبلوماسيًا في البداية، مؤكدًا أن النتيجة الإجمالية تفوق أي إحباط تكتيكي. وعندما سُئل عما إذا كانت الفوز أهم من مستوى الأداء المحدد، قال هالاند: "ها! نعم، حصلنا على الكثير من الفرص، لكنني سعيد لأننا فزنا، ولا أفكر في أي شيء آخر. نحاول الفوز فقط. الأمر كله يتعلق بالانتصار، مهما كان الثمن. حاولنا اللعب بأسلوبنا والخروج بالفوز هذا ما يجب أن يكون في ذهنك، والآن، نركز على مباراة السبت (مواجهة ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي)".

    مع استمرار تركيز المقابلة على عجز مانشستر سيتي عن تسجيل الهدف الثاني أمام فريق «كلاريتس» الذي هبط إلى الدرجة الثانية، بدأ صبر هالاند ينفد. وفي النهاية، انفجر غضبًا من أسئلة المذيع، مؤكدًا بحزم أن النقاط الثلاث هي المقياس الوحيد المهم للفريق خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.

    وبدا المهاجم محبطًا بشكل واضح من تكرار الأسئلة، فأضاف: "لا نفكر في أي أشياء أخرى، نركز على الفوز فقط، كما قلت ثلاث مرات حتى الآن. نمر بشهر جيد، لذا علينا الاستمرار. أولاً، ساوثامبتون، ثم إيفرتون".

    وتابع: "1-0 نتيجة رائعة. أنا سعيد للغاية. لا أعرف لماذا تستمرون في طرح هذا السؤال – أنا سعيد للغاية. لقد فزنا وحصلنا على ثلاث نقاط، وكما يغني المشجعون، نحن في صدارة الدوري".

    على الرغم من التوتر الذي ساد في وقت سابق، خفت حدة الأجواء عندما تم تكريم هالاند بجائزة أفضل لاعب في المباراة، فرد قائلاً: "شكراً. شكراً جزيلاً."

    الخطوة القادمة لمانشستر سيتي

    يجب على مانشستر سيتي الآن أن يوجه أنظاره نحو ويمبلي لمواجهة ساوثامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.

    وبينما ينشغل فريق المدرب بيب جوارديولا بمباريات الكأس المحلية، تتاح لآرسنال الفرصة للرد واستعادة صدارة الترتيب عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد على ملعب الإمارات.

    وسيتعين على فريق جوارديولا استعادة فعاليته التهديفية بسرعة، حيث تنتظره رحلة إلى إيفرتون عقب مباريات الكأس، في إطار جدول مباريات لا يهدأ ولا يرحم لمتصدر الدوري.

