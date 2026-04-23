"قلتها 3 مرات" .. هالاند ينفجر في وجه صحفي بعد اتهام مانشستر سيتي بـ"العجز" أمام بيرنلي

صعد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على بيرنلي، أمس الأربعاء، متجاوزًا آرسنال بفارق الأهداف المسجلة.

ورغم أن هدف هالاند باللمسة الخفيفة في الدقيقة الخامسة بدا وكأنه يمهد الطريق لأداء مهيمن، إلا أن لاعبي سيتي أهدروا العديد من الفرص بشكل مفاجئ، وفشلوا في تسجيل أي هدف آخر رغم تسديدهم 28 كرة على المرمى طوال المباراة.

وظل بيرنلي منافسًا قويًا وأهدر عدة فرص للتعادل، لكن سيتي صمد ليحصد نتيجة حاسمة تضع سباق اللقب بين يديه بشكل قاطع.