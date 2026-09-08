"حتى لو عاد بوفون من الاعتزال لن يوقفه" .. هالاند لم يفتقد رودري ضد بورتو واحذروا تبعات "الوجه الشرير" للنرويجي

حتى لو عاد جانلويجي بوفون من الاعتزال بجسد حارس آخر وحاول منعه من التسجيل، فلا فائدة .. إرلينج هالاند لا يتوقف عن زيارة الشباك ويعرف طريقها جيدًا هذا الموسم.

مانشستر سيتي عاد إلى الملعب المشؤوم، المكان الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي وهو ملعب دراجاو، معقل بورتو، من أجل اللعب مع الفريق البرتغالي مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2027.

ورغم العديد من الذكريات الحزينة لسيتي، مع اختلاف الوجوه والأسماء، إلا أن الفريق انتزع الثلاث نقاط بصعوبة بالغة، وذلك عن طريق الفوز بهدفين دون رد سجلهما إرلينج هالاند.

قل كما شئت عن الأمور الفنية، وطريقة المدرب إنزو ماريسكا واختلاف شخصية الفريق معه بعد رحيل مع بيب جوارديولا، ولكن الحقيقة الراسخة هي أن هالاند يظل كما هو مهما تغير كل شيء حوله.

لو تواجد أي لاعب آخر في هجوم الفريق الإنجليزي اليوم لما انتهت النتيجة على هذا الحال .. لماذا؟ هذا ما جئنا للحديث عنه!