ورقة إرلينج هالاند: بين الموت في حب جوان لابورتا وعلاقة فيكتور فونت بأستاذه.. مانشستر سيتي ضحية استغلال برشلونة

بينما تعيش جماهير "البلوجرانا" وسط أجواء ضبابية، بشأن مستقبل نادي برشلونة؛ تحوّل اسم النجم إرلينج هالاند، من مجرد ماكينة أهداف نرويجية إلى "قنبلة انتخابية".

نعم.. هالاند أصبح الاسم الأكثر تداولًا في أروقة برشلونة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك في ظل "المعركة الانتخابية" الشرسة، بين جوان لابورتا وفيكتور فونت.

فونت استخدم اسم هالاند، كـ"سلاح قوي" في حملته الانتخابية ضد لابورتا؛ حيث أعلن أنه يتفاوض لحصول برشلونة على أفضلية ضم اللاعب، إذا قرر ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي بيعه في أي وقت.

ومن ناحيته.. وصف لابورتا تصريحات فونت بـ"الكاذبة"؛ مستشهدًا بما قالته البرازيلية رافايلا بيمنتا، وكيلة أعمال المهاجم النرويجي.

بيمنتا نفت وجود أي تواصل مع مرشحي برشلونة، لنقل هالاند إلى العملاق الكتالوني؛ مؤكدة سعادة اللاعب في صفوف مانشستر سيتي، خاصة مع تجديد عقده مؤخرًا.

ووسط هذه المعركة بين لابورتا وفونت؛ سنحاول استعراض أسلحة كل منهما في صفقة إرلينج هالاند "المزعومة"، وكيف يتم استغلال مانشستر سيتي فيها..