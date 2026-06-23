إرلينج هالاند يدخل قائمة فريدة فشل في اقتحامها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. كيليان مبابي في موقف محرج بعد مواجهة النرويج والسنغال

"إرلينج هالاند لديكم، فلا خوف عليكم" .. هذا هو حال المنتخب النرويجي العائد للمشاركة في في كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، لمَ لا وهو من حسم بالفعل تأهله لدور الـ32 بشكل رسمي مع مرور أول جولتين من دور المجموعات!

المنتخب النرويجي حقق اليوم الثلاثاء، الفوز أمام نظيره السنغالي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

الثلاثية سجلها إرلينج هالاند "هدفين" وماركوس بيدرسن في الدقائق 43، 48 و58 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما أحرز إسماعيلا سار ثنائية حفظ ماء وجه أسود التيرانجا في اللقاء.

بهذه النتيجة يرافق المنتخب النرويجي نظيره الفرنسي إلى دور الـ32 بالمونديال، وفي رصيد كل منهما ستة أهداف، وإن كان الديوك يتفوقون بفارق الأهداف. أما المنتخب السنغالي فلا تزال أمامه فرصة للصعود ضمن أفضل ثوالث، عندما يلتقي بالعراق في الجولة الثالثة والأخيرة، وإن كان في رصيده حاليًا صفر نقاط.

لكن دعونا في السطور التالية نخصص الحديث عن إرلينج هالاند؛ نجم النرويج، وكيف كانت ليلته أمام السنغال..



