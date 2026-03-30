تحدث مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان قبل المباراة الدولية التي خاضها منتخب ألمانيا ضد غانا عن دور «اللاعب البديل» الذي يلعبه دنيز أونداف، ودافع عن نيك وولتمادي في مواجهة الانتقادات. لكن في النهاية، برز لاعب شتوتغارت كالفائز الأكبر في تلك الأمسية.
"إذن، يمكنني أن أنسى مصداقيتي!" يوليان ناجلسمان يتحدث بوضوح في النقاش الدائر حول دنيز أونداف
"يقدم دنيز العديد من اللعبات الجيدة، خاصةً عندما يكون الخصم متعبًا. لكن قدراته تتضاءل قليلاً عندما يضطر إلى بذل جهد كبير خلال المباراة. إذا نظرنا إلى ما بذلناه من جهد في أول 60 إلى 70 دقيقة من مباراة سويسرا من أجل الفوز، فسيكون الأمر كذلك في كأس العالم أيضًا. هذا هو السبب الأول"، أوضح ناجلسمان في قناة ARD.
وذكر السبب الثاني قائلاً: "لقد حددنا الأدوار. وعليّ الالتزام بها في المباراتين المقبلتين، وإلا سأفقد مصداقيتي. إذا قمت بتغيير كل شيء، فلن يكون هناك داعٍ لإجراء محادثة حول الأدوار من الأساس".
قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024، كان ناجلسمان يعتبر أن تحديد اللاعب الأنسب لكل دور في التشكيلة هو العامل الحاسم في قراراته، وبرر بذلك، على سبيل المثال، عدم اختيار ليون جوريتزكا - الذي أصبح الآن جزءًا أساسيًا من المنتخب الوطني مرة أخرى. كما برر ناجلسمان في البداية استبعاد أنجيلو ستيلر قبل المباريات الدولية ضد سويسرا وغانا بدوره، لكنه أدرجه لاحقًا بعد إصابة ألكسندر بافلوفيتش ووضعه في التشكيلة الأساسية في كلتا المباراتين.
يمكن إثبات صحة تبرير ناجلسمان بالأرقام، حيث إن أونداف يكون بالفعل أكثر فعالية في المرحلة الأخيرة من المباراة. من بين أهدافه الـ23 هذا الموسم مع فريق VfB شتوتغارت، سجل سبعة أهداف في الشوط الأول و16 هدفاً في الشوط الثاني - لكنه كان في الغالب ضمن التشكيلة الأساسية.
أونداف: "قد يتغير دوري بفضل الأهداف"
منذ البداية، منح مدرب المنتخب الألماني الثقة لنيك وولتميد في مباراة غانا، وهو اللاعب الذي لم يشارك كثيرًا مع نيوكاسل يونايتد منذ أسابيع وأصبح رمزًا للأزمة. وقد لاحظ ناجلسمان أيضًا مدى تأثر مدرب النادي للاعب السابق في شتوتغارت بهذه الأزمة. وقال: "حاولت أن أهدئه. الأمر لا علاقة له به. إذا نظرت إلى نيوكاسل، ستجد أن الوضع كذلك مع الجميع. حتى في المباراتين الحاسمتين في دوري أبطال أوروبا، جلس جوردون على مقاعد البدلاء رغم أنه أفضل هداف. أعتقد أن فلسفة إدي هاو هي إجراء تغييرات كثيرة".
وأشار إلى احتمال أن يلعب وولتماد دور البديل لكاي هافرتز في كأس العالم. "إنه لاعب جيد جدًا، يمكنه أيضًا تخفيف العبء عن كاي عندما نحتاج إلى لاعب من نفس النوع."
أما أنداف فهو نوع مختلف من اللاعبين، "إنه مهاجم أكثر"، وهو ما أثبته بالفعل في المباراة ضد غانا. بعد دخوله كبديل، كان هو من منح المنتخب الألماني الفوز بهدفه.
بعد المباراة، تحدث لاعب شتوتغارت في مقابلة مع قناة ARD عن دوره كلاعب بديل. قال أونداف: "لقد أجريت محادثة مع مدرب المنتخب، وأنا أعرف دوري. لكن ربما يتغير دوري من خلال تسجيل الأهداف." ثم أضاف: "أحاول ببساطة قبول دوري، والمضي قدماً، والضغط، وتسجيل الأهداف للفريق. هذا هو الأهم."
وكان قد قدم قبل ذلك حججاً غير مباشرة تدعم مشاركته في التشكيلة الأساسية. وحلل أونداف قائلاً: "لقد سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، وكان علينا أن نسجل الأهداف من الفرص والفرص النصفية التي أتيحت لنا، أو على الأقل أن نكون أكثر خطورة".
يُستقبل أونداف في شتوتغارت بترديد الهتافات ويواجه
بعد الفوز 4-3 على سويسرا، دافع ناجلسمان بقوة عن قراره بإشراك وولتمادي بدلاً من أونداف. وأوضح أن أونداف لم يتمكن بالضرورة من إظهار "مواهبه العديدة، خاصةً عندما يكون الكرة بحوزته" في تلك "المباراة شديدة الحدة". بالإضافة إلى ذلك، قال إن مهمة مدرب المنتخب هي منح وولتمادي الثقة بالنفس في ضوء وضعه الصعب في النادي، في حين أن أونداف الذي يمر بفترة جيدة لا يحتاج إلى ذلك.
وكان المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً، الذي يلعب في صفوف نادي شتوتغارت، قد أثار ضجة قبل الإعلان عن التشكيلة، حيث صرح بأنه لم يتواصل مع ناجلسمان منذ فترة التوقف الشتوي، وهو ما دافع عنه المدرب علناً.
وفي المباراة الدولية التي أقيمت في شتوتغارت، كان أونداف مرة أخرى في بؤرة الاهتمام منذ البداية على الرغم من جلوسه على مقاعد البدلاء: فقد احتفل به المشاهدون بترانيم ثلاث مرات خلال الشوط الأول. ورد أونداف على ذلك بابتسامة ولوح للجمهور وهو يبدو سعيدًا بشكل واضح. رد أونداف على ذلك بابتسامة ولوح للجمهور وهو يبدو سعيدًا. مازح الخبير التلفزيوني باستيان شفاينشتايجر قائلاً: "شعرت بخيبة أمل قليلاً لأنه لم يدخل بنفسه".
في الشوط الثاني، دخل أونداف أخيرًا الملعب، مصحوبًا مرة أخرى بهتافات الجماهير، ليحل محل سيرج غنابري. في الدقيقة 88، سجل أونداف هدف الفوز 2-1 للمنتخب الألماني بعد تمريرة من ليروي ساني.
دينيز أونداف ونيك وولتميد: الإحصائيات في موسم 2025/26
دينيز أونداف
نيك وولتميد
المباريات
38
48
الأهداف
23
11
تمريرات حاسمة
13
5