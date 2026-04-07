"إذن فهذا خطأ حارس المرمى": مانويل نوير يسخر من الهدف الذي استقبله بايرن ميونيخ في مرمى ريال مدريد، ويصفه أحد أبطال كأس العالم بأنه "بارع بشكل خارق"

"هل كان الهدف الأول قد دخل المرمى بالفعل؟"، تساءل نوير، عندما أوضح له المراسل التلفزيوني الأمر. "يا للوقاحة. هذا خطأ حارس المرمى إذن"، قال نوير، الذي كان في مزاج جيد رغم ذلك، بعد أن قدم أداءً رائعًا، وهو يغمز بعينه. تصدى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا عدة مرات بقوة لتسديدات نجوم ريال مدريد بقيادة مبابي وفينيسيوس جونيور، ولعب دورًا حاسمًا في تمكين بايرن ميونيخ من الحصول على مركز انطلاق جيد للمباراة الإياب على أرضه الأسبوع المقبل.

في الهجوم، كان لويس دياز قد منح بايرن ميونيخ التقدم في الدقيقة 41، وبعد حوالي 20 ثانية فقط من استئناف الشوط الثاني، أضاف هاري كين الهدف الثاني. في الدقائق الأخيرة، ضغط ريال مدريد من أجل التعادل، لكن بايرن ميونيخ تمكن من منع ذلك بفضل نوير أيضًا.

"من المؤسف أن النتيجة لم تصبح 2-0"، قال الحارس وهو يشعر ببعض الاستياء. "نعلم مدى خطورة ريال مدريد. وقد رأينا ذلك اليوم. لقد حصلوا على العديد من الفرص، لكنهم أهدروا الكثير منها."