"أعتقد أن الهدف الأول لم يُحتسب بعد، لكنني لا أستطيع الجزم بذلك"، قال نوير في البداية لقناة "برايم" بعد المباراة، في إشارة إلى اللقطة التي وقعت في الدقيقة 74، حيث تمكن من لمس تسديدة كيليان مبابي من مسافة قريبة، لكنه لم يستطع، خلافًا لتقديره، منع الكرة من تجاوز خط المرمى بفارق ضئيل.
"إذن فهذا خطأ حارس المرمى": مانويل نوير يسخر من الهدف الذي استقبله بايرن ميونيخ في مرمى ريال مدريد، ويصفه أحد أبطال كأس العالم بأنه "بارع بشكل خارق"
"هل كان الهدف الأول قد دخل المرمى بالفعل؟"، تساءل نوير، عندما أوضح له المراسل التلفزيوني الأمر. "يا للوقاحة. هذا خطأ حارس المرمى إذن"، قال نوير، الذي كان في مزاج جيد رغم ذلك، بعد أن قدم أداءً رائعًا، وهو يغمز بعينه. تصدى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا عدة مرات بقوة لتسديدات نجوم ريال مدريد بقيادة مبابي وفينيسيوس جونيور، ولعب دورًا حاسمًا في تمكين بايرن ميونيخ من الحصول على مركز انطلاق جيد للمباراة الإياب على أرضه الأسبوع المقبل.
في الهجوم، كان لويس دياز قد منح بايرن ميونيخ التقدم في الدقيقة 41، وبعد حوالي 20 ثانية فقط من استئناف الشوط الثاني، أضاف هاري كين الهدف الثاني. في الدقائق الأخيرة، ضغط ريال مدريد من أجل التعادل، لكن بايرن ميونيخ تمكن من منع ذلك بفضل نوير أيضًا.
"من المؤسف أن النتيجة لم تصبح 2-0"، قال الحارس وهو يشعر ببعض الاستياء. "نعلم مدى خطورة ريال مدريد. وقد رأينا ذلك اليوم. لقد حصلوا على العديد من الفرص، لكنهم أهدروا الكثير منها."
إشادة كبيرة بحارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير: "لا يزال أفضل حارس مرمى في العالم"
احتفل نوير بعيد ميلاده الأربعين في نهاية مارس. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان حارس مرمى المنتخب الألماني السابق سيظل حارسًا لمرمى بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم. ولم يجدد نوير حتى الآن عقده الذي ينتهي في نهاية يونيو.
"سنرى غدًا، لا أستطيع الجزم الآن"، قال نوير ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المباراة المكثفة في مدريد ستترك آثارًا جسدية عليه. وأضاف أنه "يستمتع بوقته مع اللاعبين والفريق والطاقم الفني. كل شيء ممكن، ولهذا السبب ما زلت هنا رغم بلوغي الأربعين"، على حد قول الحارس المخضرم.
"أداءه اليوم كان مثالياً"، هكذا أشاد زميل نوير السابق ماتس هوملز - الذي كان زميله في المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014 - بصفته محللاً تلفزيونياً على قناة Prime. "لا داعي للالتفاف حول الموضوع، إنه الأفضل بلا منازع، أداء من الطراز العالمي"، أضاف هوملز.
كما أشاد اللاعب الدولي السابق كريستوف كرامر بأداء نوير قائلاً: "إنه لا يزال أفضل حارس مرمى في العالم - لقد شاهدنا جميعاً المباراة اليوم - هذا هو الحال ببساطة. وسيظل الأمر كذلك طالما استمر في اللعب. أعتقد أنه جيد بشكل غير معقول".
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (كأس ألمانيا)